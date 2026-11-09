Украинцев предупредили об ограничении движения на границе с Румынией
Киев • УНН
10 ноября пункт «Солотвино» не будет пропускать транспорт в Румынию с 08:00 до 16:00. Пешеходов могут оформлять медленнее.
Пункт пропуска "Солотвино" на границе с Румынией 10 ноября будет временно ограниченно работать для транспорта при въезде в соседнюю страну. Также возможно замедление пропуска пешеходов. Об этом в понедельник сообщили в Государственной пограничной службе, пишет УНН.
Детали
"10 ноября 2026 года с 08:00 до 16:00 в пункте пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацией", который находится на украинско-румынской границе, временно ограничат движение транспортных средств при въезде в Румынию", — сообщили в Госпогранслужбе.
По информации румынской стороны, в указанный период будут проводить работы по замене модульных кабинетов для осуществления пограничного контроля.
Водителям транспортных средств рекомендуют заранее скорректировать маршруты и для пересечения границы воспользоваться соседним пунктом пропуска "Белая Церковь — Сигету-Мармацией".
"Кроме того, в течение указанного периода возможно замедление оформления пешеходов", — говорится в сообщении.
Путешественников призвали учитывать временные ограничения при планировании поездки, чтобы избежать лишнего ожидания на границе.
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