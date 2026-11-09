Українців попередили про обмеження руху на кордоні з Румунією
Київ • УНН
10 листопада пункт «Солотвино» не прийматиме транспорт до Румунії з 08:00 до 16:00. Пішоходів можуть оформлювати повільніше.
Пункт пропуску "Солотвино" на кордоні з Румунією тимчасово обмежено працюватиме для транспорту 10 листопада на в'їзд до сусідньої країни. Також можливе уповільнення для пішоходів. Про це повідомили у понеділок в Держприкордонслужбі, пише УНН.
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"10 листопада 2026 року з 08:00 до 16:00 у пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй", що на українсько-румунському кордоні, тимчасово обмежать рух транспортних засобів на вʼїзд до Румунії", - повідомили в ДПСУ.
За інформацією румунської сторони, у зазначений період проводитимуть роботи із заміни модульних кабін для здійснення прикордонного контролю.
Водіям автотранспорту рекомендують заздалегідь скоригувати маршрути та для перетину кордону скористатися сусіднім пунктом пропуску "Біла Церква - Сігету-Мармацієй".
"Крім того, протягом зазначеного періоду можливе уповільнення оформлення пішоходів", - ідеться у повідомленні.
Мандрівників закликали врахувати тимчасові обмеження під час планування поїздки, щоб уникнути зайвого очікування на кордоні.
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