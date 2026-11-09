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Українців попередили про обмеження руху на кордоні з Румунією

Київ • УНН

 • 70 перегляди

10 листопада пункт «Солотвино» не прийматиме транспорт до Румунії з 08:00 до 16:00. Пішоходів можуть оформлювати повільніше.

Українців попередили про обмеження руху на кордоні з Румунією

Пункт пропуску "Солотвино" на кордоні з Румунією тимчасово обмежено працюватиме для транспорту 10 листопада на в'їзд до сусідньої країни. Також можливе уповільнення для пішоходів. Про це повідомили у понеділок в Держприкордонслужбі, пише УНН.

Деталі

"10 листопада 2026 року з 08:00 до 16:00 у пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй", що на українсько-румунському кордоні, тимчасово обмежать рух транспортних засобів на вʼїзд до Румунії", - повідомили в ДПСУ.

За інформацією румунської сторони, у зазначений період проводитимуть роботи із заміни модульних кабін для здійснення прикордонного контролю.

Водіям автотранспорту рекомендують заздалегідь скоригувати маршрути та для перетину кордону скористатися сусіднім пунктом пропуску "Біла Церква - Сігету-Мармацієй".

"Крім того, протягом зазначеного періоду можливе уповільнення оформлення пішоходів", - ідеться у повідомленні.

Мандрівників закликали врахувати тимчасові обмеження під час планування поїздки, щоб уникнути зайвого очікування на кордоні.

Україна, Молдова та Румунія провели спільну операцію проти транскордонної злочинності04.11.26, 04:37 • 26587 переглядiв

Юлія Шрамко

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