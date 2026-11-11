На границе с Румынией временно ограничат движение транспорта — какой альтернативный маршрут выбрать
Киев • УНН
12 ноября с 08:00 до 16:00 ограничат въезд в Румынию через пункт "Солотвино — Сигету-Мармацией". Причина — ремонтные работы.
Завтра, 12 ноября, на украинско-румынской границе временно ограничат движение транспорта. Как сообщили в ГПСУ, причина — работы на румынской стороне границы, передает УНН.
12 ноября 2026 года с 08:00 до 16:00 будет ограничен въезд транспортных средств в Румынию. Причина — работы на румынской стороне границы. В частности, запланирована замена модульных кабин, в которых осуществляется пограничный контроль
Граждан, которые планируют поездку в Румынию через пункт пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацией", призывают учесть временные ограничения.
Пограничники советуют водителям заранее выбрать альтернативный маршрут и воспользоваться ближайшим пунктом пропуска "Белая Церковь — Сигету-Мармацией".
Пешеходам также стоит учесть, что в указанный период возможно замедление прохождения контрольных процедур.
Планируйте поездку с учетом временных ограничений и выбирайте удобный маршрут, чтобы избежать ожидания на границе, — резюмировали в ГПСУ.
Украинцев предупредили об ограничении движения на границе с Румынией09.11.26, 17:02 • 5904 просмотра