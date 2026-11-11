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На границе с Румынией временно ограничат движение транспорта — какой альтернативный маршрут выбрать

Киев • УНН

 • 934 просмотра

12 ноября с 08:00 до 16:00 ограничат въезд в Румынию через пункт "Солотвино — Сигету-Мармацией". Причина — ремонтные работы.

На границе с Румынией временно ограничат движение транспорта — какой альтернативный маршрут выбрать
Фото: politiadefrontiera.ro

Завтра, 12 ноября, на украинско-румынской границе временно ограничат движение транспорта. Как сообщили в ГПСУ, причина — работы на румынской стороне границы, передает УНН.

12 ноября 2026 года с 08:00 до 16:00 будет ограничен въезд транспортных средств в Румынию. Причина — работы на румынской стороне границы. В частности, запланирована замена модульных кабин, в которых осуществляется пограничный контроль 

— говорится в сообщении.

Граждан, которые планируют поездку в Румынию через пункт пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацией", призывают учесть временные ограничения.

Пограничники советуют водителям заранее выбрать альтернативный маршрут и воспользоваться ближайшим пунктом пропуска "Белая Церковь — Сигету-Мармацией".

Пешеходам также стоит учесть, что в указанный период возможно замедление прохождения контрольных процедур.

Планируйте поездку с учетом временных ограничений и выбирайте удобный маршрут, чтобы избежать ожидания на границе, — резюмировали в ГПСУ.

Украинцев предупредили об ограничении движения на границе с Румынией09.11.26, 17:02 • 5904 просмотра

Антонина Туманова

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