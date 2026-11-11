На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух транспорту - який альтернативний маршрут обрати
Київ • УНН
12 листопада з 08:00 до 16:00 обмежать в’їзд до Румунії через пункт «Солотвино — Сігету-Мармацієй». Причина — ремонтні роботи.
Завтра, 12 листопада, на українсько-румунському кордоні тимчасово обмежать рух транспорту. Як повідомили у ДПСУ, причина - роботи на румунському боці кордону, передає УНН.
12 листопада 2026 року з 08:00 до 16:00 буде обмежено вʼїзд транспортних засобів до Румунії. Причина - роботи на румунському боці кордону. Зокрема, запланована заміна модульних кабін, у яких здійснюється прикордонний контроль
Громадян, які планують поїздку до Румунії через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй", закликають врахувати тимчасові обмеження.
Прикордонники радять водіям заздалегідь обрати альтернативний маршрут та скористатися найближчим пунктом пропуску "Біла Церква - Сігету-Мармацієй".
Пішоходам також варто врахувати, що в зазначений період можливе сповільнення проходження контрольних процедур.
Плануйте поїздку з урахуванням тимчасових обмежень та обирайте зручний маршрут, щоб уникнути очікування на кордоні - резюмували у ДПСУ.
Українців попередили про обмеження руху на кордоні з Румунією09.11.26, 17:02 • 5926 переглядiв