На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух транспорту - який альтернативний маршрут обрати

Фото: politiadefrontiera.ro

Завтра, 12 листопада, на українсько-румунському кордоні тимчасово обмежать рух транспорту. Як повідомили у ДПСУ, причина - роботи на румунському боці кордону, передає УНН.

12 листопада 2026 року з 08:00 до 16:00 буде обмежено вʼїзд транспортних засобів до Румунії. Причина - роботи на румунському боці кордону. Зокрема, запланована заміна модульних кабін, у яких здійснюється прикордонний контроль - йдеться у повідомленні.

Громадян, які планують поїздку до Румунії через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй", закликають врахувати тимчасові обмеження.

Прикордонники радять водіям заздалегідь обрати альтернативний маршрут та скористатися найближчим пунктом пропуску "Біла Церква - Сігету-Мармацієй".

Пішоходам також варто врахувати, що в зазначений період можливе сповільнення проходження контрольних процедур.

Плануйте поїздку з урахуванням тимчасових обмежень та обирайте зручний маршрут, щоб уникнути очікування на кордоні - резюмували у ДПСУ.

Українців попередили про обмеження руху на кордоні з Румунією