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На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух транспорту - який альтернативний маршрут обрати

Київ • УНН

 • 1590 перегляди

12 листопада з 08:00 до 16:00 обмежать в’їзд до Румунії через пункт «Солотвино — Сігету-Мармацієй». Причина — ремонтні роботи.

На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух транспорту - який альтернативний маршрут обрати
Фото: politiadefrontiera.ro

Завтра, 12 листопада, на українсько-румунському кордоні тимчасово обмежать рух транспорту. Як повідомили у ДПСУ, причина - роботи на румунському боці кордону, передає УНН.

12 листопада 2026 року з 08:00 до 16:00 буде обмежено вʼїзд транспортних засобів до Румунії. Причина - роботи на румунському боці кордону. Зокрема, запланована заміна модульних кабін, у яких здійснюється прикордонний контроль 

- йдеться у повідомленні.

Громадян, які планують поїздку до Румунії через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй", закликають врахувати тимчасові обмеження.

Прикордонники радять водіям заздалегідь обрати альтернативний маршрут та скористатися найближчим пунктом пропуску "Біла Церква - Сігету-Мармацієй".

Пішоходам також варто врахувати, що в зазначений період можливе сповільнення проходження контрольних процедур.

Плануйте поїздку з урахуванням тимчасових обмежень та обирайте зручний маршрут, щоб уникнути очікування на кордоні - резюмували у ДПСУ.

Українців попередили про обмеження руху на кордоні з Румунією09.11.26, 17:02 • 5926 переглядiв

Антоніна Туманова

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