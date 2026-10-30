На границе в направлении Словакии значительная очередь - какой пункт пропуска рекомендуют объехать
Киев • УНН
Перед пунктом пропуска «Ужгород» на выезд из Украины ожидают 35 легковых автомобилей. Пограничники рекомендуют выбрать другие маршруты.
Перед пунктом пропуска "Ужгород" на границе Украины со Словакией образовалась очередь из 35 автомобилей, путешественникам советуют другие маршруты. Об этом сообщили в Госпогранслужбе после 16 часов 30 октября, пишет УНН.
На границе со Словакией перед пунктом пропуска "Ужгород" наблюдается скопление автомобилей, выезжающих из Украины. В настоящее время перед пунктом пропуска в очереди на оформление ожидают 35 легковых автомобилей
С учетом ситуации пограничники рекомендуют выбрать другие маршруты движения.
На границе со Словакией функционируют пункты пропуска:
- «Малый Березный» (для автомобильного и пешеходного сообщения, работает круглосуточно);
- «Малые Селменцы» (для пешеходного сообщения, работает с 09:00 до 21:00);
- «Чоп (Страж)» (для железнодорожного сообщения, работает круглосуточно).
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