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На границе в направлении Словакии значительная очередь - какой пункт пропуска рекомендуют объехать

Киев • УНН

 • 1874 просмотра

Перед пунктом пропуска «Ужгород» на выезд из Украины ожидают 35 легковых автомобилей. Пограничники рекомендуют выбрать другие маршруты.

На границе в направлении Словакии значительная очередь - какой пункт пропуска рекомендуют объехать

Перед пунктом пропуска "Ужгород" на границе Украины со Словакией образовалась очередь из 35 автомобилей, путешественникам советуют другие маршруты. Об этом сообщили в Госпогранслужбе после 16 часов 30 октября, пишет УНН.

На границе со Словакией перед пунктом пропуска "Ужгород" наблюдается скопление автомобилей, выезжающих из Украины. В настоящее время перед пунктом пропуска в очереди на оформление ожидают 35 легковых автомобилей

- сообщили в ГПСУ.

С учетом ситуации пограничники рекомендуют выбрать другие маршруты движения.

На границе со Словакией функционируют пункты пропуска:

  • «Малый Березный» (для автомобильного и пешеходного сообщения, работает круглосуточно);
    • «Малые Селменцы» (для пешеходного сообщения, работает с 09:00 до 21:00);
      • «Чоп (Страж)» (для железнодорожного сообщения, работает круглосуточно).

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        Юлия Шрамко

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