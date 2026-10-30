На границе в направлении Словакии значительная очередь - какой пункт пропуска рекомендуют объехать

Перед пунктом пропуска "Ужгород" на границе Украины со Словакией образовалась очередь из 35 автомобилей, путешественникам советуют другие маршруты. Об этом сообщили в Госпогранслужбе после 16 часов 30 октября, пишет УНН.

На границе со Словакией перед пунктом пропуска "Ужгород" наблюдается скопление автомобилей, выезжающих из Украины. В настоящее время перед пунктом пропуска в очереди на оформление ожидают 35 легковых автомобилей - сообщили в ГПСУ.

С учетом ситуации пограничники рекомендуют выбрать другие маршруты движения.

На границе со Словакией функционируют пункты пропуска:

«Малый Березный» (для автомобильного и пешеходного сообщения, работает круглосуточно);

«Малые Селменцы» (для пешеходного сообщения, работает с 09:00 до 21:00);

«Чоп (Страж)» (для железнодорожного сообщения, работает круглосуточно).

На пункте пропуска "Чоп (Тиса)" замедлят оформление пассажиров и грузов — что известно