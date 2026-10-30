В беларуси продолжают работать ретрансляторы для российских дронов - Демченко

В беларуси продолжают работать ретрансляторы для российских дронов. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона 30 октября, пишет УНН.

К сожалению, они работают. Фактически периодически выявляются сигналы, которые идут с территории беларуси и позволяют российским дронам более спокойно двигаться в сторону наших западных областей. И нельзя говорить о том, что ретрансляторы работают 24 часа в сутки, но те составляющие Сил обороны, которые имеют технические возможности, продолжают отмечать, что в разных местах ретрансляторы возобновляют свою работу на определённое время — особенно когда происходит более массированная атака во время запуска россией дронов на территорию Украины. И маршруты как раз прокладываются так, чтобы эти дроны держались линии границы с беларусью