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В беларуси продолжают работать ретрансляторы для российских дронов - Демченко

Киев • УНН

 • 1820 просмотра

Ретрансляторы периодически передают сигналы из беларуси для российских дронов. Во время массированных атак беспилотники движутся вдоль границы.

В беларуси продолжают работать ретрансляторы для российских дронов - Демченко

В беларуси продолжают работать ретрансляторы для российских дронов. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона 30 октября, пишет УНН.

К сожалению, они работают. Фактически периодически выявляются сигналы, которые идут с территории беларуси и позволяют российским дронам более спокойно двигаться в сторону наших западных областей. И нельзя говорить о том, что ретрансляторы работают 24 часа в сутки, но те составляющие Сил обороны, которые имеют технические возможности, продолжают отмечать, что в разных местах ретрансляторы возобновляют свою работу на определённое время — особенно когда происходит более массированная атака во время запуска россией дронов на территорию Украины. И маршруты как раз прокладываются так, чтобы эти дроны держались линии границы с беларусью

— рассказал пресс-секретарь ГПСУ, комментируя ситуацию на границе с беларусью, особенно в части ретрансляторов.

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Юлия Шрамко

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