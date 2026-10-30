У білорусі продовжують працювати ретранслятори для російських дронів - Демченко

У білорусі продовжують працювати ретранслятори для російських дронів. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону 30 жовтня, пише УНН.

На жаль, вони працюють. Фактично періодично викриваються сигнали, які йдуть із території білорусі, які дозволяють російським дронам спокійніше рухатися в бік наших західних областей. І не можна говорити про те, що ретранслятори працюють 24 години на добу, але ті складові Сил оборони, які мають технічні можливості, продовжують відмічати, що в різних місцях ретранслятори поновлюють свою роботу на певний час – особливо коли йде більш така масова атака під час запуску росією дронів на територію України. І маршрути якраз прокладаються так, щоб ці дрони трималися лінії кордону з білоруссю