російські “Герані-5” вже розганяються до 1000 км/год - “Флеш”
Київ • УНН
Радник президента Сергій Бескрестнов заявив, що "Герань-5" може розганятися до 1000 км/год. росія продовжує модернізацію дронів-ракет.
російські дрони-ракети "Герань-5" вже мають здатність розганятися до 1000 км/год. Про це повідомив радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов на позивний "Флеш", передає УНН.
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Ми фіксували такі випадки, коли під час маневрування "Герань-5" розганялася до 1000 км/год. Вони намагаються постійно це робити, вони також розуміють, це технології, це постійно така, знаєте, як шахова партія, гра. Тобто вони постійно намагаються робити їх крок, ми шукаємо як відповідати їм
Він додав, що росія безперервно модернізує безпілотні літальні апарати, залучаючи до їхньої розробки десятки тисяч інженерів. За його словами, Україні потрібно не лише розвивати власні технології, а й випереджати ворога в темпах їхнього вдосконалення.
Нагадаємо
росія вперше публічно продемонструвала нову крилату ракету "Герань-5", яку окупаційні війська вже використовували для ударів по Україні.