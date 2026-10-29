російські “Герані-5” вже розганяються до 1000 км/год - “Флеш”

російські дрони-ракети "Герань-5" вже мають здатність розганятися до 1000 км/год. Про це повідомив радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов на позивний "Флеш", передає УНН.

Ми фіксували такі випадки, коли під час маневрування "Герань-5" розганялася до 1000 км/год. Вони намагаються постійно це робити, вони також розуміють, це технології, це постійно така, знаєте, як шахова партія, гра. Тобто вони постійно намагаються робити їх крок, ми шукаємо як відповідати їм