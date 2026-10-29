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российские "Герани-5" уже разгоняются до 1000 км/ч - "Флеш"

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Советник президента Сергей Бескрестнов заявил, что "Герань-5" может разгоняться до 1000 км/ч. россия продолжает модернизацию дронов-ракет.

российские "Герани-5" уже разгоняются до 1000 км/ч - "Флеш"

российские дроны-ракеты "Герань-5" уже способны разгоняться до 1000 км/ч. Об этом сообщил советник президента по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш", передает УНН.

Детали

Мы фиксировали такие случаи, когда во время маневрирования "Герань-5" разгонялась до 1000 км/ч. Они пытаются постоянно это делать, они также понимают: это технологии, это постоянно такая, знаете, как шахматная партия, игра. То есть они постоянно пытаются сделать свой ход, мы ищем, как им отвечать

 - сказал Бескрестнов.

Он добавил, что россия непрерывно модернизирует беспилотные летательные аппараты, привлекая к их разработке десятки тысяч инженеров. По его словам, Украине нужно не только развивать собственные технологии, но и опережать врага в темпах их совершенствования.

Напомним

россия впервые публично продемонстрировала новую крылатую ракету "Герань-5", которую оккупационные войска уже использовали для ударов по Украине.

Павел Башинский

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