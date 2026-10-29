российские "Герани-5" уже разгоняются до 1000 км/ч - "Флеш"
Киев • УНН
Советник президента Сергей Бескрестнов заявил, что "Герань-5" может разгоняться до 1000 км/ч. россия продолжает модернизацию дронов-ракет.
российские дроны-ракеты "Герань-5" уже способны разгоняться до 1000 км/ч. Об этом сообщил советник президента по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш", передает УНН.
Детали
Мы фиксировали такие случаи, когда во время маневрирования "Герань-5" разгонялась до 1000 км/ч. Они пытаются постоянно это делать, они также понимают: это технологии, это постоянно такая, знаете, как шахматная партия, игра. То есть они постоянно пытаются сделать свой ход, мы ищем, как им отвечать
Он добавил, что россия непрерывно модернизирует беспилотные летательные аппараты, привлекая к их разработке десятки тысяч инженеров. По его словам, Украине нужно не только развивать собственные технологии, но и опережать врага в темпах их совершенствования.
Напомним
россия впервые публично продемонстрировала новую крылатую ракету "Герань-5", которую оккупационные войска уже использовали для ударов по Украине.