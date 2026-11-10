Без отсрочки для тыловиков и возвращение для СБУ и ГУР - как Зеленский предлагает изменить правила декларирования

После разоблачения масштабной преступной организации с участием высокопоставленных сотрудников спецслужб Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возвращении обязательного электронного декларирования для сотрудников СБУ, а также военнослужащих, находящихся в тылу. Законопроект предусматривает восстановление контроля за состоянием военнослужащих, одновременно оставляя отсрочку только для военнослужащих на передовой, пишет УНН.

Детали

В понедельник, 9 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возвращении обязательного декларирования для сотрудников Службы безопасности Украины, который был анонсирован после того, как Национальное бюро расследований и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что «разоблачили преступную организацию, участники которой обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, распространение наркотических средств, совершение преступлений в сфере экономики, а также против жизни и здоровья людей».

По данным следствия, «незаконная деятельность осуществлялась при содействии и под прикрытием со стороны отдельных высокопоставленных сотрудников СБУ, Национальной полиции и ОГП, которым систематически предоставлялась неправомерная выгода».

Однако сначала стоит вернуться к апрелю 2022 года.

Возвращение декларирования для сотрудников СБУ — Зеленский внес законопроект в Раду

Декларирование во время войны

В апреле 2022 года, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину, Верховная Рада приняла закон, который позволил госслужащим не подавать декларации до завершения военного положения, с целью создать правовые механизмы защиты интересов субъектов подачи отчетности в период действия военного положения или состояния войны.

Однако уже через год Рада приняла закон, возвращающий декларирование доходов, но с некоторыми исключениями. Обязанность подавать электронные декларации временно отсрочена для категорий должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с обороной страны, пребыванием в зоне риска или ограничениями по состоянию здоровья:

бойцы ВСУ, НГУ, ГПСУ, СБУ, ГУР, УГО, Госспецсвязи, а также полиции особого назначения, привлеченные к боевым действиям;

лица, выполняющие свои обязанности в зоне активных боевых действий или на временно оккупированных территориях;

военнослужащие и должностные лица, находящиеся в плену/заложниках, на стационарном лечении или реабилитации после ранений, контузий или увечий;

служащие, сведения о прохождении службы которых являются государственной тайной.

Если сам должностное лицо относится к перечисленным выше группам, обязанность подачи отчетности отсрочивается и для членов его семьи.

Что предлагает Зеленский в новом законопроекте

В своем законопроекте Зеленский предлагает установить, что лица, проходящие службу, в частности, в разведывательных органах, то есть в Службе безопасности Украины и Главном управлении разведки, должны подавать декларацию.

Если военнослужащий непосредственно участвует в боевых действиях на момент, когда необходимо подавать декларацию, он может этого не делать.

Таким лицам планируется предоставлять отсрочку в течение 90 дней при наступлении одного из обстоятельств:

прекращение или отмена военного положения;

прекращение непосредственного участия в боевых действиях;

увольнение с военной службы.

То есть людей, которые находятся непосредственно в окопах или выполняют боевые задачи, освобождают от подачи декларации.

Однако для военнослужащих, проходящих службу на должностях, в частности руководителя Офиса Президента, секретаря СНБО и его заместителей, народных депутатов, судей, прокуроров, членов Совета прокуроров и Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, руководителей правоохранительных органов и их территориальных подразделений, начальников военных администраций, государственных служащих декларации всегда остаются открытыми, и они должны их подавать.

Также в открытом доступе не отображаются документы военнослужащих, подпадающих под специальный порядок (кроме высокопоставленных должностных лиц и тех, кто не участвует в боях).

Право инициировать изъятие получает также начальник (заместитель) Генерального штаба ВСУ в отношении военнослужащих ВСУ.

Документы высокопоставленных должностных лиц (министры, руководители правоохранительных органов, судьи, прокуроры и т. д.) не подлежат изъятию из Реестра деклараций.

Военнослужащие, которые после 2021 года не подали декларации, обязаны сделать это в течение 90 дней со дня вступления закона в силу (с учетом исключений для тех, на кого распространяется специальный порядок).

Почему Зеленский хочет вернуть декларирование

Необходимость возвращения обязательного декларирования для тыловых силовиков и правоохранителей возникла из-за ряда общественных, антикоррупционных и законодательных факторов. В частности, Президент еще в сентябре обещал вернуть декларирование для правоохранителей и военных, которые не находятся на войне, в таком объеме, который гарантированно позволит действительно контролировать имущественное состояние и образ жизни правоохранителей, однако, как видно, смог сделать это лишь в ноябре после дела "Карфаген".

Стоит отметить, что против планов Зеленского около двух недель назад выступил Кабинет министров, который одобрил и подал в парламент законопроект №15574, предлагающий открывать декларации лиц, выполняющих задачи в интересах национальной безопасности и обороны Украины, через год после отмены военного положения.

Согласно законопроекту, в открытом доступе не отображаются декларации, поданные военнослужащими Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Управления государственной охраны Украины, Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины, а также полицейскими полиции особого назначения, которые во время действия военного положения привлечены к ведению боевых действий.

Когда Рада может рассмотреть законопроект

Согласно регламенту, главный комитет (в данном случае Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики) должен рассмотреть новый законопроект в течение 30 дней со дня его получения. Однако документ определен президентом как неотложный, поэтому этот срок может быть сокращен до 21 дня. Кроме того, регламентом предусматривается 14-дневный срок подачи альтернативных законопроектов, однако в данном случае этот срок может быть сокращен до 7 дней.

На своем заседании Рада должна еще проголосовать за включение документа в повестку дня, и уже после его включения он должен рассматриваться в первоочередном порядке.

Зеленский предлагает вернуть декларирование для силовиков в тылу — как система работает сейчас