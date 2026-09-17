Пункт пропуска "Паланка" на границе с Молдовой возобновил работу - ГПСУ
Киев • УНН
Пункт пропуска на границе с Молдовой снова работает в штатном режиме. В очереди остаются 73 автомобиля.
Пункт пропуска "Маяки-Удобное - Паланка" на границе с Молдовой возобновил работу после сбоя в сети. Об этом сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
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Пропускные операции в пункте пропуска возобновлены. Пункт пропуска работает в штатном режиме
По данным ГПСУ, по состоянию на 17:15 в пункте пропуска "Маяки-Удобное - Паланка" находятся 73 автомобиля в очереди. Из них 3 - на въезд, 70 — на выезд.
Дополнение
УНН сообщал, что пункт пропуска "Маяки-Удобное - Паланка" на границе с Молдовой временно приостановил работу из-за сбоя в сети связи, которая обеспечивает интернет и, соответственно, работу информационных систем.