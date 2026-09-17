Пункт пропуска "Паланка" на границе с Молдовой возобновил работу - ГПСУ

Пункт пропуска "Маяки-Удобное - Паланка" на границе с Молдовой возобновил работу после сбоя в сети. Об этом сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

Подробности

Пропускные операции в пункте пропуска возобновлены. Пункт пропуска работает в штатном режиме — говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, по состоянию на 17:15 в пункте пропуска "Маяки-Удобное - Паланка" находятся 73 автомобиля в очереди. Из них 3 - на въезд, 70 — на выезд.

Дополнение

УНН сообщал, что пункт пропуска "Маяки-Удобное - Паланка" на границе с Молдовой временно приостановил работу из-за сбоя в сети связи, которая обеспечивает интернет и, соответственно, работу информационных систем.