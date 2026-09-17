Пункт пропуску “Паланка” на кордоні з Молдовою відновив роботу - ДПСУ

Пункт пропуску "Маяки-Удобне - Паланка" на кордоні з Молдовою відновив роботу після збою у мережі. Про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України, передає УНН.

Деталі

Пропускні операції у пункті пропуску відновлені. Пункт пропуску працює у штатному режимі - йдеться у повідомленні.

За даними ДПСУ, станом на 17:15 на пункті пропуску "Маяки-Удобне - Паланка" перебуває 73 автомобілі у черзі. З них - 3 на в’їзд, 70 - на виїзд.

Доповнення

УНН повідомляв, що пункт пропуску "Маяки-Удобне - Паланка" на кордоні з Молдовою тимчасово призупинив роботу через збій у мережі зв'язку, яка забезпечує інтернет та відповідно роботу інформаційних систем.