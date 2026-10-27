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В окопах, на службе и в укрытиях: как в Украине прошёл Радиодиктант национального единства

Киев • УНН

 • 2518 просмотра

27 октября украинцы присоединились к Радиодиктанту национального единства по тексту Артура Дроня. Его писали военнослужащие, должностные лица, школьники и знаменитости.

В окопах, на службе и в укрытиях: как в Украине прошёл Радиодиктант национального единства

Сегодня, 27 октября, в День украинской письменности и языка традиционно в Украине состоялся Радиодиктант национального единства, который писали политики, известные звёзды, военные, пишет УНН.

Подробности

Несмотря на очередную тяжёлую ночь, когда враг атаковал наши города баллистикой и сотнями дронов, несмотря на усталость, сотни тысяч украинцев вместе сели писать диктант на родном языке. Враг может разрушать здания, но не способен уничтожить то, что делает нас украинцами: наш язык, культуру, историю и единство. Их не сломить ни ракетами, ни дронами, ни любым другим оружием. На этом фундаменте держатся наша стойкость и наше единство. И это наш ответ на каждую попытку запугать или сломать нас. Спасибо всем, кто сегодня присоединился к Радиодиктанту национального единства

- написал премьер-министр Сергей Корецкий, опубликовав фото.

К радиодиктанту присоединилась и Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, представители Уполномоченной в регионах и команда Секретариата.

"Письмо, которое не заканчивается" Артура Дроня объединило миллионы украинцев в разных уголках Украины и далеко за её пределами. Писали военные и ветераны, учителя и школьники, волонтёры, государственные служащие, украинцы, которых война разбросала по всему миру. Именно ради этого единения 27 лет назад родилась традиция Радиодиктанта

- говорится в сообщении.

Министр культуры Татьяна Бережная также показала фото, как писала диктант в Научно-технической библиотеке Национального технического университета "Киевский политехнический институт".

"Язык действительно не знает границ". Очень щемящий текст Артура Дроня на нынешнем Радиодиктанте национального единства — "Письмо, которое не заканчивается". И действительно хотелось, чтобы это письмо не заканчивалось. Присоединилась к диктанту. Пишу его много лет и каждый раз волнуюсь. На этот раз позволила себе право на ошибку и наслаждалась текстом и его прочтением. Очень люблю эту традицию: в разных городах и странах украинцы берут ручки и слушают один текст. У каждого — свой почерк, свои сомнения по поводу запятых, собственная история отношений с украинским языком. И одновременно — общее ощущение близости. В тексте Артура язык защищает нас, когда в настоящем страшно, и помогает создавать будущее. Он сохраняет память, передаёт опыт, даёт слова для самого важного. Для разговора со всей страной и для личного "я люблю тебя"

- написала Бережная.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также показал, как писал диктант вместе со студентами.

Присоединился к Радиодиктанту национального единства. Самое главное, что у нас есть, — это Украинская государственность и украинский язык! Благодарим наших Защитников

- написал мэр.

Традиционно к радиодиктанту присоединились и украинские военные, которые, в частности, писали его с фронта прямо в окопах.

А как проходил ваш радиодиктант в этом году?

- спросили у украинцев в Первом отдельном медицинском батальоне.

Присоединились к написанию диктанта и воины 50-й отдельной артиллерийской бригады, 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", 1-й отдельной тяжёлой механизированной Северской бригады, 22-го отдельного батальона беспилотных систем, 39-го зенитного ракетного полка, которые писали его на боевых позициях.

В День украинской письменности и языка военнослужащие оперативного командования "Запад" по организации специалистов структуры психологической поддержки персонала во взаимодействии с представителями структуры коммуникаций присоединились к традиционному Всеукраинскому радиодиктанту. То самое оружие, которое враг веками пытался уничтожить, но так и не смог сломать. Сегодня мы защищаем не просто границы, своё достоинство и суверенитет, мы защищаем право разговаривать, думать, читать и писать, и просто жить по-украински на своей земле. Родное слово — это наш пароль "свой-чужой", и пока в рациях звучат наши команды на украинском, мы будем стоять, выстоим и победим

- отметили в ОК “Запад”.

Также писали диктант и украинские пограничники. 

Пограничники различных подразделений и органов ГПСУ вместе с тысячами украинцев присоединились к Радиодиктанту национального единства – 2026. В этом году текст под названием "Письмо, которое не заканчивается" создал украинский писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Для пограничников участие в радиодиктанте — это не только возможность проверить знание родного языка, но и повод присоединиться к общей традиции, объединяющей украинцев независимо от профессии, места пребывания или обстоятельств

— отметили в Госпогранслужбе.

Кроме того, в СтратКоме ВСУ показали, как военные различных бригад писали диктант на позициях, в частности бойцы Президентской, 128-й, 82-й, 29-й, 20-го корпуса, курсанты Военного института КНУ.

К написанию диктанта присоединились и знаменитости. В частности, ветеран войны и общественный деятель Александр Терен показал фото, на котором он писал диктант вместе с певицей "Лелека", актрисой Мариной Кошкиной, блогерами Дашей Кубик и Владом Шевченко, а также поваром Евгением Клопотенко.

К слову, Евгений Клопотенко в Instagram поделился своей азбукой украинской кухни.

Люблю, как просто и логично мы называем блюда. Изучаешь еду — открываешь новые слова

— написал Клопотенко.

Напомним

Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась в соцсетях откровенным фото верхом на лошади. "Вылетаю к вам" — подписала она кадры накануне Радиодиктанта национального единства.

Павел Башинский

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