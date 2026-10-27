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"Вилітаю до вас": Даша Астаф'єва заінтригувала фото перед радіодиктантом

Київ • УНН

 • 9736 перегляди

Даша Астаф’єва опублікувала відверте фото верхи на коні перед Радіодиктантом національної єдності. У 2026 році вона стала його читцем.

"Вилітаю до вас": Даша Астаф'єва заінтригувала фото перед радіодиктантом

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва поділилася у соцмережах відвертим фото верхи на коні. "Вилітаю до вас" - підписала вона кадри напередодні Радіодиктанту національної єдності, який цього року читатиме, передає УНН.

Деталі

На опублікованому Дашею Астаф'євою фото артистка зображена оголеною верхи на коні - ніби в образі Леді Ґодіви, відомої постаті англійської легенди.

Світлину співачка супроводила зверненням до підписників, у якому згадала про прийдешній захід

"Вилітаю до вас мої любі. Сподіваюсь, всі підготувались", – підписала вона світлину.

"Дістаємо подвійні аркуші" - Астаф’єва іронічно відповіла на хейт через Радіодиктант і доповнила допис ефектними фото19.10.26, 18:09 • 27600 переглядiв

Хто така Даша Астафєва

Даша Астаф’єва — українська співачка, модель і колишня солістка гурту NikitA. Широку популярність здобула завдяки модельній кар’єрі, зокрема співпраці з Playboy.

Після початку повномасштабного вторгнення займається волонтерством і розвиває застосунок з українськими аудіокнижками UnderBooks.

У 2026 році стала однією з читців Радіодиктанту національної єдності.

Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 202612.10.26, 15:35 • 49465 переглядiв

До Радіодиктанту національної єдності можна долучитися об 11:00 27 жовтня.

Алла Кіосак

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