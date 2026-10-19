"Дістаємо подвійні аркуші" - Астаф’єва іронічно відповіла на хейт через Радіодиктант і доповнила допис ефектними фото

Даша Астф'єва. Фото: Fb-сторінка Астаф'євої

Українська модель, співачка та ведуча Даша Астаф'єва, яка цього року читатиме Радіодиктант національної єдності, іронічно відповіла на хвилю хейту "Конституційному Суду Фейсбуку з Великою Палатою Верховного Тредсу", а також доповнила свій допис яскравими та ефектними фото, передає УНН.

Оголосили про те, що я читатиму Радіодиктант національної єдності 2026, і мене звалила лавина хейту. Претензій було багато. Наприклад, чому мене звати Даша, а не Одарка? Хіба це адекватно, питали люди, хіба ротом Даші можна промовляти такі питомі українські слова, як "дзиґа", "громовиця" та "таке чувство, що Бог нас за щось наказує"? Неподобство. "Нумо наступного року ще якусь Джесіку покличемо – смачно плюнемо в корінець правопису". Я маю перейменуватися, а тоді вже Конституційний Суд Фейсбуку з Великою Палатою Верховного Тредсу подумає, чи підходжу я їм - написала модель.

За її словами, не сподобалося користувачам і те, що вона знімалася для Playboy 20 років тому.

Хіба жінка з обкладинки журналу, який нишком передавали однокласники одне одному на перервах, варта когось "об’єднати"? Вона, навпаки, асоціюється у всіх з усамітненням! - додала Астаф'єва.

Модель додає - "писали, що я молода і красива, тому люди будуть відволікатися від диктанту – це ненормально. І що я стара і некрасива, мені час купувати тонометр, а не гратися в забавки – це ненормально. Писали це лисі чоловіки, старші за мене".

Були обурення, що я розмовляла російською (такі, як я, взагалі підпадають під інквізицію) та співала в гурті (пропонували заспівати та станцювати диктант, бажано оголеною). Образилися, що з диктанту роблять шоу, а це не гра, а серйозна справа! Розсердилися, що я буду в дуеті з учителем української мови та літератури Артуром Пройдаковим – нащо там я? "Зробімо ще тріо, квартет, зберемо стадіон читців!" "Диктант – це дуже серйозно, – пише у фейсбуці вчителька з квітами на аватарці, – хіба ви не розумієте?!" Перед очима постали перелякані діти, що витирають піт з чола змінкою на фізру. Звісно, диктант має стати для нас усіх серйозним випробуванням, а не забавкою. Ми ж з вами живемо у світі райських поні, що замість тролейбусів возять нас не на роботу, а в блакитний оазис із квітучими абрикосами та фініковими пальмами - зазначає Астаф'єва.

За її словами, істерика з приводу того, що диктант читатиме людина, яка озвучує аудіокнижки, — це якась нова грань абсурду.

Усіх, хто хоче довести, що я не на своєму місці, та всіх, хто хоче просто традиційно (чи вперше) писати диктант, я запрошую на трансляцію 27 жовтня об 11:00 на YouTube-каналах Українського радіо та Суспільного. Дістаємо подвійні аркуші - резюмувала зірка.

Нагадаємо

Цьогоріч автором тексту Радіодиктанту національної єдності – 2026 став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читцями — вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.