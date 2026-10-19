"Достаём двойные листы" — Астафьева иронично ответила на хейт из-за Радиодиктанта и дополнила пост эффектными фото

Даша Астафьева. Фото: страница Астафьевой в Facebook

Украинская модель, певица и ведущая Даша Астафьева, которая в этом году будет читать Радиодиктант национального единства, иронично ответила на волну хейта «Конституционному Суду Фейсбука с Большой Палатой Верховного Тредса», а также дополнила свой пост яркими и эффектными фото, передаёт УНН.

Объявили о том, что я буду читать Радиодиктант национального единства 2026, и меня накрыла лавина хейта. Претензий было много. Например, почему меня зовут Даша, а не Одарка? Разве это адекватно, спрашивали люди, разве ртом Даши можно произносить такие исконно украинские слова, как «волчок», «гроза» и «такое чувство, что Бог нас за что-то наказывает»? Безобразие. «Давайте в следующем году ещё какую-нибудь Джессику позовём — вкусно плюнем в корень правописания». Я должна переименоваться, а тогда уже Конституционный Суд Фейсбука с Большой Палатой Верховного Тредса подумает, подхожу ли я им - написала модель.

По её словам, пользователям не понравилось и то, что 20 лет назад она снималась для Playboy.

Разве женщина с обложки журнала, который одноклассники тайком передавали друг другу на переменах, достойна кого-то «объединить»? Она, наоборот, у всех ассоциируется с уединением! - добавила Астафьева.

Модель добавляет — «писали, что я молодая и красивая, поэтому люди будут отвлекаться от диктанта — это ненормально. И что я старая и некрасивая, мне пора покупать тонометр, а не играться в забавы — это ненормально. Писали это лысые мужчины, старше меня».

Были возмущения по поводу того, что я разговаривала по-русски (такие, как я, вообще подпадают под инквизицию) и пела в группе (предлагали спеть и станцевать диктант, желательно обнажённой). Обиделись, что из диктанта делают шоу, а это не игра, а серьёзное дело! Рассерженно спрашивали, зачем я буду в дуэте с учителем украинского языка и литературы Артуром Пройдаковым — зачем я там? «Давайте ещё трио, квартет сделаем, соберём стадион чтецов!» «Диктант — это очень серьёзно, — пишет в фейсбуке учительница с цветами на аватарке, — разве вы не понимаете?!» Перед глазами предстали перепуганные дети, вытирающие пот со лба сменкой на физкультуре. Конечно, диктант должен стать для всех нас серьёзным испытанием, а не забавой. Мы же с вами живём в мире райских пони, которые вместо троллейбусов везут нас не на работу, а в голубой оазис с цветущими абрикосами и финиковыми пальмами - отмечает Астафьева.

По её словам, истерика по поводу того, что диктант будет читать человек, озвучивающий аудиокниги, — это какая-то новая грань абсурда.

Всех, кто хочет доказать, что я не на своём месте, и всех, кто хочет просто традиционно (или впервые) писать диктант, я приглашаю на трансляцию 27 октября в 11:00 на YouTube-каналах Украинского радио и Общественного. Достаём двойные листы - подытожила звезда.

Напомним

В этом году автором текста Радиодиктанта национального единства — 2026 стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь, а чтецами — учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтёр Даша Астафьева.