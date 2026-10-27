"Вылетаю к вам": Даша Астафьева заинтриговала фото перед радиодиктантом
Киев • УНН
Даша Астафьева опубликовала откровенное фото верхом на лошади перед Радиодиктантом национального единства. В 2026 году она стала его чтецом.
Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась в соцсетях откровенным фото верхом на лошади. "Вылетаю к вам", — подписала она кадр накануне Радиодиктанта национального единства, который в этом году будет читать, передает УНН.
Детали
На опубликованном Дашей Астафьевой фото артистка изображена обнаженной верхом на лошади — словно в образе Леди Годивы, известного персонажа английской легенды.
Фотографию певица сопроводила обращением к подписчикам, в котором упомянула о предстоящем мероприятии
"Вылетаю к вам, мои любимые. Надеюсь, все подготовились", — подписала она фотографию.
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Кто такая Даша Астафьева
Даша Астафьева — украинская певица, модель и бывшая солистка группы NikitA. Широкую популярность приобрела благодаря модельной карьере, в частности сотрудничеству с Playboy.
После начала полномасштабного вторжения занимается волонтерством и развивает приложение с украинскими аудиокнигами UnderBooks.
В 2026 году стала одной из чтецов Радиодиктанта национального единства.
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К Радиодиктанту национального единства можно присоединиться в 11:00 27 октября.