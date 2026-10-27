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"Вылетаю к вам": Даша Астафьева заинтриговала фото перед радиодиктантом

Киев • УНН

 • 1182 просмотра

Даша Астафьева опубликовала откровенное фото верхом на лошади перед Радиодиктантом национального единства. В 2026 году она стала его чтецом.

"Вылетаю к вам": Даша Астафьева заинтриговала фото перед радиодиктантом

Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась в соцсетях откровенным фото верхом на лошади. "Вылетаю к вам", — подписала она кадр накануне Радиодиктанта национального единства, который в этом году будет читать, передает УНН.

Детали

На опубликованном Дашей Астафьевой фото артистка изображена обнаженной верхом на лошади — словно в образе Леди Годивы, известного персонажа английской легенды.

Фотографию певица сопроводила обращением к подписчикам, в котором упомянула о предстоящем мероприятии

"Вылетаю к вам, мои любимые. Надеюсь, все подготовились", — подписала она фотографию.

"Достаём двойные листы" — Астафьева иронично ответила на хейт из-за Радиодиктанта и дополнила пост эффектными фото19.10.26, 18:09 • 27516 просмотров

Кто такая Даша Астафьева

Даша Астафьева — украинская певица, модель и бывшая солистка группы NikitA. Широкую популярность приобрела благодаря модельной карьере, в частности сотрудничеству с Playboy.

После начала полномасштабного вторжения занимается волонтерством и развивает приложение с украинскими аудиокнигами UnderBooks.

В 2026 году стала одной из чтецов Радиодиктанта национального единства.

Написал Дронь, а прочитают Астафьева и Пройдаков — что известно о Радиодиктанте национального единства — 202612.10.26, 15:35 • 49462 просмотра

К Радиодиктанту национального единства можно присоединиться в 11:00 27 октября.

Алла Киосак

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Астафьева Дарья Викторовна