Из Германии экстрадировали пограничника, подозреваемого в убийстве мужчины в Одесской области

Фото: Офис Генерального прокурора

В Украину из Германии экстрадировали военнослужащего Государственной пограничной службы, подозреваемого в убийстве мужчины на границе летом 2024 года. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 14 июля 2024 года пограничники в Одесской области остановили такси, в котором четыре военнослужащих, покинувших учебную часть, направлялись к украинско-молдавской границе.

Машину остановили примерно в 15 км от границы. Сообщается, что военнослужащие планировали пешком перейти границу.

Двое пассажиров попытались сбежать. Одного из них задержали, а за вторым продолжили преследование. Задержанный остался под присмотром пограничника, которому коллега передал свой табельный пистолет - говорится в сообщении.

Как отметили в ОГП, фигурант выстрелил в одного из задержанных, хотя тот не представлял угрозы жизни или здоровью его (фигуранта - ред.) и других людей. От полученных ранений задержанный мужчина погиб на месте.

Через несколько дней после преступления фигурант пересек границу, а впоследствии выехал в Германию. Ему заочно сообщили о подозрении в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

После объявления в международный розыск 19 октября 2026 года его передали украинской стороне на границе с Польшей. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога - резюмировали в ОГП.

Напомним

На украинско-молдавской границе задержали работников Государственной пограничной службы Украины. Они пытались задержать мужчину, но лодка с ними оказалась на противоположном берегу реки Днестр. Там их задержали молдавские пограничные полицейские.