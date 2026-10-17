У Молдові затримали прикордонників України і цивільного, що перетнули Дністер
Київ • УНН
Під час переслідування чоловіка човен із двома українськими прикордонниками опинився на березі Молдови. Їх затримали молдовські колеги.
На українсько-молдовському кордоні затримали працівників Державної прикордонної служби України. За попередніми даними, вони намагались затримати чоловіка, але човен з ними опинився на протилежному березі річки Дністер. Там їх затримали молдовські прикордонники, повідомила Прикордонна поліція Республіки Молдова, передає УНН.
Деталі
Як зазначили прикордонники сусідньої держави, інцидент стався 15 жовтня близько 15:00 поблизу села Голошниця Сорокського району Молдови, який межує з Україною по річці Дністер.
Повідомляється, що двоє українських прикордонників, перебуваючи у моторному човні під час затримання громадянина України, який намагався переплисти Дністер вбік Молдови, разом з ним опинились на протилежному березі прикордонної річки.
Згодом у мережі з’явились відео, де, як повідомляється, ті самі українські прикордонники били чоловіка веслами. У ЗМІ повідомляється, що цей чоловік нібито є ухилянтом.
На протилежному березі Дністра зібрались місцеві жителі, а згодом з’явились молдовські правоохоронці. Між українськими прикордонниками і цивільними молдаванами виникла суперечка щодо дій перших.
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Згодом молдовські прикордонники затримали українських колег, а також цивільного українця за перетин кордону. Водночас речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі українським ЗМІ заявив, що під час переслідування чоловіка через обміління річки у моторному човні заглух двигун, а течія понесла судно разом із прикордонниками та затриманим до молдовського берега.
Нагадаємо
У п’ятницю, 16 жовтня, у Молдові зафіксували падіння та вибух безпілотника на тлі повідомлень про ймовірне порушення повітряного простору країни.