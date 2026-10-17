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The Guardian
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У Молдові затримали прикордонників України і цивільного, що перетнули Дністер

Київ • УНН

 • 6690 перегляди

Під час переслідування чоловіка човен із двома українськими прикордонниками опинився на березі Молдови. Їх затримали молдовські колеги.

У Молдові затримали прикордонників України і цивільного, що перетнули Дністер

На українсько-молдовському кордоні затримали працівників Державної прикордонної служби України. За попередніми даними, вони намагались затримати чоловіка, але човен з ними опинився на протилежному березі річки Дністер. Там їх затримали молдовські прикордонники, повідомила Прикордонна поліція Республіки Молдова, передає УНН.

Деталі

Як зазначили прикордонники сусідньої держави, інцидент стався 15 жовтня близько 15:00 поблизу села Голошниця Сорокського району Молдови, який межує з Україною по річці Дністер.

Повідомляється, що двоє українських прикордонників, перебуваючи у моторному човні під час затримання громадянина України, який намагався переплисти Дністер вбік Молдови, разом з ним опинились на протилежному березі прикордонної річки.

Згодом у мережі з’явились відео, де, як повідомляється, ті самі українські прикордонники били чоловіка веслами. У ЗМІ повідомляється, що цей чоловік нібито є ухилянтом.

На протилежному березі Дністра зібрались місцеві жителі, а згодом з’явились молдовські правоохоронці. Між українськими прикордонниками і цивільними молдаванами виникла суперечка щодо дій перших.

Цей чоловік втік не від хорошого життя. А ти намагався його втопити

- сказав один з громадян Молдови, звертаючись до одного з українських прикордонників.

Згодом молдовські прикордонники затримали українських колег, а також цивільного українця за перетин кордону. Водночас речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі українським ЗМІ заявив, що під час переслідування чоловіка через обміління річки у моторному човні заглух двигун, а течія понесла судно разом із прикордонниками та затриманим до молдовського берега.

Нагадаємо

У п’ятницю, 16 жовтня, у Молдові зафіксували падіння та вибух безпілотника на тлі повідомлень про ймовірне порушення повітряного простору країни.

Євген Устименко

СуспільствоКриміналСвіт
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Україна
Молдова