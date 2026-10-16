У Молдові впав та вибухнув безпілотник

У Молдові зафіксували падіння та вибух безпілотника на тлі повідомлень про ймовірне порушення повітряного простору країни. Про це повідомляє Міністерство оборони країни, пише УНН.

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За зареєстрованими даними, безпілотний літальний апарат упав і вибухнув у полі за межами населеного пункту Кодрений Ной у напрямку села Скаєнь, Дондушенського району.

Інші обставини встановлюються.

У Міноборони закликали людей, які виявлять будь-які невідомі об’єкти чи уламки, не торкатися їх і не переміщувати.

Раніше Центр повітряних операцій Національної армії Молдови повідомляв про ймовірний несанкціонований політ у національному повітряному просторі о 16:22 у районі села Собари Сорокського району.

Нагадаємо

У ніч із 15 на 16 жовтня системи спостереження Молдови зафіксували чотири випадки порушення повітряного простору безпілотниками з боку України.

Перший об’єкт перебував у повітряному просторі з 23:02 до 23:20, другий — з 3:37 до 3:38, третій — з 3:46 до 3:48. Четвертий безпілотник зафіксували о 05:59 у напрямку населеного пункту Каплани. О 06:00 він залишив повітряний простір Молдови в напрямку Оленешти.О 06:00 апарат залишив повітряний простір Республіки Молдова в напрямку населеного пункту Оленешти (Молдова).

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