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The New York Times

У Молдові впав та вибухнув безпілотник

Київ • УНН

 • 746 перегляди

Безпілотник упав і вибухнув у полі поблизу Кодренів Ной у Дондушенському районі Молдови. Обставини інциденту встановлюють.

У Молдові впав та вибухнув безпілотник

У Молдові зафіксували падіння та вибух безпілотника на тлі повідомлень про ймовірне порушення повітряного простору країни. Про це повідомляє Міністерство оборони країни, пише УНН.

Деталі

За зареєстрованими даними, безпілотний літальний апарат упав і вибухнув у полі за межами населеного пункту Кодрений Ной у напрямку села Скаєнь, Дондушенського району.

Інші обставини встановлюються.

У Міноборони закликали людей, які виявлять будь-які невідомі об’єкти чи уламки, не торкатися їх і не переміщувати.

Раніше Центр повітряних операцій Національної армії Молдови повідомляв про ймовірний несанкціонований політ у національному повітряному просторі о 16:22 у районі села Собари Сорокського району.

Нагадаємо

У ніч із 15 на 16 жовтня системи спостереження Молдови зафіксували чотири випадки порушення повітряного простору безпілотниками з боку України.

Перший об’єкт перебував у повітряному просторі з 23:02 до 23:20, другий — з 3:37 до 3:38, третій — з 3:46 до 3:48. Четвертий безпілотник зафіксували о 05:59 у напрямку населеного пункту Каплани. О 06:00 він залишив повітряний простір Молдови в напрямку Оленешти.О 06:00 апарат залишив повітряний простір Республіки Молдова в напрямку населеного пункту Оленешти (Молдова).

Більшість запущених рф за ніч дронів - реактивні: ППО знешкодила трохи більше половини16.10.26, 09:52 • 3284 перегляди

Ольга Розгон

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