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Отопление

В Молдове упал и взорвался беспилотник

Киев • УНН

 • 8412 просмотра

Беспилотник упал и взорвался в поле недалеко от Кодрень Ной в Дондюшанском районе Молдовы. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В Молдове упал и взорвался беспилотник

В Молдове зафиксировали падение и взрыв беспилотника на фоне сообщений о возможном нарушении воздушного пространства страны. Об этом сообщает Министерство обороны страны, пишет УНН.

Подробности

Согласно зарегистрированным данным, беспилотный летательный аппарат упал и взорвался в поле за пределами населённого пункта Кодрений-Ной в направлении села Скаены, Дондюшанского района.

Другие обстоятельства устанавливаются.

В Минобороны призвали людей, которые обнаружат какие-либо неизвестные объекты или обломки, не прикасаться к ним и не перемещать их.

Ранее Центр воздушных операций Национальной армии Молдовы сообщал о вероятном несанкционированном полёте в национальном воздушном пространстве в 16:22 в районе села Собары Сорокского района.

Напомним

В ночь с 15 на 16 октября системы наблюдения Молдовы зафиксировали четыре случая нарушения воздушного пространства беспилотниками со стороны Украины.

Первый объект находился в воздушном пространстве с 23:02 до 23:20, второй — с 3:37 до 3:38, третий — с 3:46 до 3:48. Четвёртый беспилотник зафиксировали в 05:59 в направлении населённого пункта Кэплэн. В 06:00 он покинул воздушное пространство Молдовы в направлении Оленешт. В 06:00 аппарат покинул воздушное пространство Республики Молдова в направлении населённого пункта Оленешты (Молдова).

Большинство запущенных рф за ночь дронов - реактивные: ПВО обезвредила чуть больше половины16.10.26, 09:52 • 3698 просмотров

Ольга Розгон

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