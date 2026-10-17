В Молдове задержали украинских пограничников и гражданского, пересекших Днестр

Во время преследования мужчины лодка с двумя украинскими пограничниками оказалась на берегу Молдовы. Их задержали молдавские коллеги.

На украинско-молдавской границе задержали сотрудников Государственной пограничной службы Украины. По предварительным данным, они пытались задержать мужчину, однако лодка с ними оказалась на противоположном берегу реки Днестр. Там их задержали молдавские пограничники, сообщила Пограничная полиция Республики Молдова, передает УНН. Детали Как отметили пограничники соседнего государства, инцидент произошел 15 октября около 15:00 вблизи села Голошница Сорокского района Молдовы, который граничит с Украиной по реке Днестр. Сообщается, что двое украинских пограничников, находясь в моторной лодке во время задержания гражданина Украины, который пытался переплыть Днестр в сторону Молдовы, вместе с ним оказались на противоположном берегу пограничной реки. Впоследствии в сети появились видео, на которых, как сообщается, те же украинские пограничники били мужчину веслами. В СМИ сообщается, что этот мужчина якобы является уклонистом. На противоположном берегу Днестра собрались местные жители, а впоследствии появились молдавские правоохранители. Между украинскими пограничниками и гражданскими молдаванами возник спор относительно действий первых. Этот мужчина сбежал не от хорошей жизни. А ты пытался его утопить - сказал один из граждан Молдовы, обращаясь к одному из украинских пограничников. Впоследствии молдавские пограничники задержали украинских коллег, а также гражданского украинца за пересечение границы. В то же время спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии украинским СМИ заявил, что во время преследования мужчины из-за обмеления реки в моторной лодке заглох двигатель, а течение унесло судно вместе с пограничниками и задержанным к молдавскому берегу. Напомним В пятницу, 16 октября, в Молдове зафиксировали падение и взрыв беспилотника на фоне сообщений о вероятном нарушении воздушного пространства страны.