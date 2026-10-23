З Німеччини екстрадували прикордонника, підозрюваного у вбивстві чоловіка на Одещині

Фото: Офіс Генерального прокурора

В Україну з Німеччини екстрадували військовослужбовця Державної прикордонної служби, який підозрюється у вбивстві чоловіка на кордоні влітку 2024 року. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

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За даними слідства, 14 липня 2024 року прикордонники на Одещині зупинили таксі, в якому четверо військовослужбовців, які залишили навчальну частину, прямували до українсько-молдовського кордону.

Машину зупинили приблизно за 15 км від межі. Повідомляється, що військовослужбовці планували пішки перейти кордон.

Двоє пасажирів спробували втекти. Одного з них затримали, а за другим продовжили переслідування. Затриманий залишився під наглядом прикордонника, якому колега передав свій табельний пістолет - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОГП, фігурант вистрілив в одного з затриманих, хоча той не становив загрози життю чи здоров’ю його (фігуранта - ред.) та інших людей. Від отриманих поранень затриманий чоловік загинув на місці.

Через кілька днів після злочину фігурант перетнув кордон, а згодом виїхав до Німеччини. Йому заочно повідомили про підозру в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України). Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

Після оголошення в міжнародний розшук 19 жовтня 2026 року його передали українській стороні на кордоні з Польщею. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави - резюмували в ОГП.

Нагадаємо

На українсько-молдовському кордоні затримали працівників Державної прикордонної служби України. Вони намагались затримати чоловіка, але човен з ними опинився на протилежному березі річки Дністер. Там їх затримали молдовські прикордонні поліцейські.