В сети рассказали о "мобилизации" паломника на границе после Рош ха-Шана - пограничники объяснили ситуацию

В медиа распространилась информация о якобы мобилизации на украинской границе гражданина Израиля, который возвращался после празднования Рош ха-Шана, однако это не соответствует фактическим обстоятельствам события: мужчина имел гражданство Украины и находился в розыске военнообязанных. Его передали Нацполиции для проверки. Об этом сообщили в Госпогранслужбе 23 сентября, пишет УНН.

Детали

В ГПСУ подчеркнули, что иностранные граждане при пересечении государственной границы не проверяются пограничниками на предмет пребывания на воинском учёте в Украине. Кроме того, Государственная пограничная служба Украины не проводит мобилизационных мероприятий в пунктах пропуска через государственную границу.

"В связи с распространением в СМИ информации о якобы мобилизации на границе гражданина Израиля, который возвращался после празднования Рош ха-Шана, сообщаем. (...) В ходе пограничного оформления было установлено, что указанное лицо также имеет гражданство Украины. При этом в соответствующих учётах военнообязанных содержались сведения о его пребывании в розыске", - сообщили в ГПСУ в соцсетях.

В соответствии с определёнными законодательством полномочиями и процедурами пограничники, как отмечается, "передали мужчину представителям Национальной полиции Украины для дальнейшей проверки".

Таким образом, информация о мобилизации иностранного гражданина непосредственно в пункте пропуска не соответствует фактическим обстоятельствам события - подытожили в ГПСУ.

Дополнение

Ранее в сентябре новостной канал "Га-Паргод" в соцсетях сообщил, что якобы 49-летнего хасида, который возвращался в Израиль после празднования Рош ха-Шана в Умани, задержали на украинско-румынской границе и якобы мобилизовали в украинскую армию.