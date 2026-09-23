У мережі розповіли про "мобілізацію" на кордоні паломника після Рош га-Шана - прикордонники пояснили ситуацію

У медіа поширилася інформація про нібито мобілізацію на українському кордоні громадянина Ізраїлю, який повертався після святкування Рош га-Шана, але це не відповідає фактичним обставинам події: чоловік мав громадянство України та перебував у розшуку військовозобов’язаних. Його передали Нацполіції для перевірки. Про це повідомили у Держприкордонслужбі 23 вересня, пише УНН.

Деталі

У ДПСУ наголосили, що іноземні громадяни під час перетину державного кордону не перевіряються прикордонниками щодо перебування на військовому обліку в Україні. Крім того, Державна прикордонна служба України не проводить мобілізаційних заходів у пунктах пропуску через державний кордон.

"У зв’язку з поширенням у медіа інформації про нібито мобілізацію на кордоні громадянина Ізраїлю, який повертався після святкування Рош га-Шана, повідомляємо. (...) Під час прикордонного оформлення було встановлено, що зазначена особа також має громадянство України. При цьому у відповідних обліках військовозобов’язаних містилися відомості про її перебування у розшуку", - зазначили у ДПСУ у соцмережах.

Відповідно до визначених законодавством повноважень та процедур прикордонники, як зазначається, "передали чоловіка представникам Національної поліції України для подальшої перевірки".

Таким чином, інформація про мобілізацію іноземного громадянина безпосередньо у пункті пропуску не відповідає фактичним обставинам події - підсумували у ДПСУ.

Доповнення

Раніше у вересні канал новин "Га-Паргод" у соцмережах повідомив, що нібито 49-річного хасида, який повертався до Ізраїлю після святкування Рош га-Шана в Умані, затримали на українсько-румунському кордоні та нібито мобілізували до української армії.