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Похищали дроны и продавали армии как новые: раскрыта схема на 16 млн грн

Киев • УНН

 • 2486 просмотра

Правоохранители раскрыли схему с 16 подозреваемыми и более чем 600 изъятыми дронами. Ущерб оценивается в 16 млн грн.

Похищали дроны и продавали армии как новые: раскрыта схема на 16 млн грн

Бывший военнослужащий подозревается в организации схемы хищения беспилотников у военнослужащих. Им меняли маркировку и повторно продавали военным под видом новой техники. По делу проходят 16 подозреваемых, а стоимость похищенного военного имущества составляет около 16 млн грн. Об этом сообщил исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины Антон Ковальский в социальных сетях 28 октября, пишет УНН.

Детали

"Похищали дроны у военнослужащих, меняли маркировку, а затем продавали их обратно армии под видом новых. Именно так, по данным следствия, работала схема, которую разоблачили правоохранители. Имеем масштабный результат совместной работы: 16 подозреваемых, 25 установленных эпизодов и более 600 изъятых беспилотников", – написал Ковальский.

По данным и. о. Генпрокурора, "схему организовал бывший военнослужащий. Он привлек к ней военнослужащих, гражданских посредников и коммерческие предприятия".

"Работали достаточно системно. Искали военнослужащих, готовых за деньги передавать дроны из воинских частей. Для этого даже создали отдельный Telegram-канал. Полученную технику свозили в мастерскую в Днепропетровской области. Там удаляли заводские номера, меняли маркировку и QR-коды. Далее через подконтрольные предприятия эти же беспилотники снова поставляли военнослужащим, но уже как новые", – указал Ковальский.

По информации и. о. Генпрокурора, чтобы установить масштабы этой схемы, правоохранители провели более 100 обысков в девяти областях и Киеве.

"Среди более 600 изъятых БПЛА более 200 уже идентифицированы как имущество воинских частей. Происхождение остальных проверяем. Стоимость похищенного военного имущества составляет около 16 млн грн. Во время обысков, помимо беспилотников, изъяли 13 млн грн, 400 тыс. долларов США, золото, серебро, драгоценности и 15 автомобилей", – указал Ковальский.

В настоящее время, по его данным, всем 16 подозреваемым суд избрал содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

"Хочу сказать, что за этими результатами стоит большая совместная работа прокуроров, следователей ГБР, подразделений внутренней безопасности Госпогранслужбы и Национальной полиции, военной контрразведки СБУ. Сейчас наша задача – установить происхождение всей изъятой техники и полный круг участников схемы. От тех, кто обеспечивал хищение дронов, до тех, кто организовывал их повторную продажу армии. Над этим продолжаем работать", – добавил Антон Ковальский.

Напомним

Правоохранители разоблачили межрегиональную схему хищения беспилотников, переданных военнослужащим в рамках государственного проекта "Армия дронов". Военнослужащий вместе с сообщниками списывал БПЛА как утраченные и продавал их через интернет. На полученные средства фигуранты покупали недвижимость и автомобили.

Алла Киосак

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