Викрадали дрони і продавали армії як нові: викрито схему на 16 млн грн

$45.600.0650.850.10
ukenru
Ексклюзив
08:35 • 11609 перегляди
Стара авіація - нові можливості: в “МС АВІА-ГРЕЙД” пояснили роль модернізації гелікоптерів
07:20 • 13723 перегляди
В Олешках 30 годин триває режим тиші без жодного інциденту - Лубінець
Ексклюзив
06:45 • 18642 перегляди
Справу про медичну недбалість затягують: чи варто потерпілим звернутися до Європейського суду з прав людиниPhoto
Ексклюзив
06:30 • 18569 перегляди
Ахіллесова п'ята "Іскандерів": чому Сили оборони атакують каучукові заводиPhoto
05:58 • 15739 перегляди
Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо України та анонсував зустріч із Зеленським і путінимVideo
05:48 • 14843 перегляди
Уночі на території рф було гучно, горіли заводи та лунали вибухи: куди прилетіло
04:16 • 17961 перегляди
росія планує вивозити зерно через базу в абхазії, де раніше хотіла ховати кораблі з "Калібрами"
28 жовтня, 03:16 • 18212 перегляди
Приватна ППО "Нової пошти" вже збиває російські "Шахеди"
28 жовтня, 02:36 • 16976 перегляди
Допомога Україні від союзників поза ЄС може скоротитися майже вп'ятеро у 2027 році - FT
28 жовтня, 01:56 • 16085 перегляди
путін півтори години розповідав про історію слов'ян замість обговорення припинення вогню в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.8м/с
60%
758мм
Популярнi новини
Леонардо Ді Капріо відмовився від ролі за 20 мільйонів доларів, яка згодом дісталася Крістіану Бейлу28 жовтня, 00:05 • 26093 перегляди
У США літак зі 150 людьми повернувся до аеропорту через повідомлення про викрадення від пасажира28 жовтня, 01:06 • 28924 перегляди
34-річну співачку Демі Ловато терміново госпіталізували до лікарні28 жовтня, 02:05 • 27397 перегляди
Дженніфер Лоуренс розповіла, як чоловік пригрозив виселити її в готель через неприємний запах28 жовтня, 03:05 • 19090 перегляди
У Південній Африці вчені виявили сліди використання тваринного білка людьми 60 тисяч років тому04:05 • 16025 перегляди
Публікації
Стара авіація - нові можливості: в “МС АВІА-ГРЕЙД” пояснили роль модернізації гелікоптерів
Ексклюзив
08:35 • 11589 перегляди
Справу про медичну недбалість затягують: чи варто потерпілим звернутися до Європейського суду з прав людиниPhoto
Ексклюзив
06:45 • 18634 перегляди
Ахіллесова п'ята "Іскандерів": чому Сили оборони атакують каучукові заводиPhoto
Ексклюзив
06:30 • 18563 перегляди
Мем вийшов з-під контролю: у Китаї образилися на Мбаппе через жарти про Мао Цзедуна PhotoVideo27 жовтня, 17:37 • 42107 перегляди
Альтернативи Південному мосту немає: військовий експерт попередив про транспортний колапс у Києві
Ексклюзив
27 жовтня, 16:16 • 43711 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Піт Гегсет
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Карпати
Китай
Норвегія
Реклама
УНН Lite
Реакція на Мбаппе в Китаї спонукала до попередження знаменитостей06:33 • 10848 перегляди
У Південній Африці вчені виявили сліди використання тваринного білка людьми 60 тисяч років тому04:05 • 16091 перегляди
Дженніфер Лоуренс розповіла, як чоловік пригрозив виселити її в готель через неприємний запах28 жовтня, 03:05 • 19157 перегляди
34-річну співачку Демі Ловато терміново госпіталізували до лікарні28 жовтня, 02:05 • 27460 перегляди
У США літак зі 150 людьми повернувся до аеропорту через повідомлення про викрадення від пасажира28 жовтня, 01:06 • 28986 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Фільм

Викрадали дрони і продавали армії як нові: викрито схему на 16 млн грн

Київ • УНН

 • 988 перегляди

Правоохоронці викрили схему з 16 підозрюваними та понад 600 вилученими дронами. Збитки оцінюють у 16 млн грн.

Викрадали дрони і продавали армії як нові: викрито схему на 16 млн грн

Колишній військовий підозрюється у тому, що організував схему викрадення безпілотників у бійців. Їм змінювали маркування та повторно продавали військовим під виглядом нової техніки. У справі 16 підозрюваних, а вартість викраденого військового майна становить близько 16 млн грн. Про це повідомив виконувач обов'язків Генерального прокурора України Антон Ковальський у соцмережах 28 жовтня, пише УНН.

Деталі

"Викрадали дрони у військових, змінювали маркування, а потім продавали їх назад армії під виглядом нових. Саме так, за даними слідства, працювала схема, яку викрили правоохоронці. Маємо масштабний результат спільної роботи: 16 підозрюваних, 25 встановлених епізодів та понад 600 вилучених безпілотників", – написав Ковальський.

За даними в.о. Генпрокурора, "організував схему колишній військовослужбовець. До неї залучив військових, цивільних посередників і комерційні підприємства".

"Працювали достатньо системно. Шукали військовослужбовців, готових за гроші передавати дрони з військових частин. Для цього навіть створили окремий Telegram-канал. Отриману техніку звозили до майстерні на Дніпропетровщині. Там видаляли заводські номери, змінювали маркування та QR-коди. Далі через підконтрольні підприємства ці ж безпілотники знову постачали військовим, але вже як нові", – вказав Ковальський.

За інформацією в.о. Генпрокурора, для того, щоб встановити масштаб цієї схеми, правоохоронці провели понад 100 обшуків у дев’яти областях та Києві.

"Серед понад 600 вилучених БпЛА більше 200 уже ідентифіковано як майно військових частин. Походження решти перевіряємо. Вартість викраденого військового майна становить близько 16 млн грн. Під час обшуків окрім безпілотників, вилучили 13 млн грн, 400 тис. доларів США, золото, срібло, коштовності та 15 автомобілів", - вказав Ковальський.

Наразі, за його даними, усім 16 підозрюваним суд обрав тримання під вартою з альтернативою застави.

"Хочу сказати, що за цими результатами велика спільна робота прокурорів, слідчих ДБР, підрозділів внутрішньої безпеки Держприкордонслужби та Національної поліції, військової контррозвідки СБУ. Зараз наше завдання – встановити походження всієї вилученої техніки та повне коло учасників схеми. Від тих, хто забезпечував викрадення дронів, до тих, хто організовував їх повторний продаж війську. Над цим продовжуємо працювати", – додав Антон Ковальський.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили міжрегіональну схему розкрадання безпілотників, переданих військовим у межах державного проєкту "Армія дронів". Військовий разом зі спільниками списував БпЛА як втрачені та продавав їх через інтернет. На отримані кошти фігуранти купували нерухомість та авто.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніКримінал
Нерухомість
Техніка
Обшук
Воєнний стан
Війна в Україні
Золото
Національна поліція України
Державна прикордонна служба України
Служба безпеки України
Україна
Безпілотний літальний апарат
Київ