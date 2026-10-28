Викрадали дрони і продавали армії як нові: викрито схему на 16 млн грн

Колишній військовий підозрюється у тому, що організував схему викрадення безпілотників у бійців. Їм змінювали маркування та повторно продавали військовим під виглядом нової техніки. У справі 16 підозрюваних, а вартість викраденого військового майна становить близько 16 млн грн. Про це повідомив виконувач обов'язків Генерального прокурора України Антон Ковальський у соцмережах 28 жовтня, пише УНН.

Деталі

"Викрадали дрони у військових, змінювали маркування, а потім продавали їх назад армії під виглядом нових. Саме так, за даними слідства, працювала схема, яку викрили правоохоронці. Маємо масштабний результат спільної роботи: 16 підозрюваних, 25 встановлених епізодів та понад 600 вилучених безпілотників", – написав Ковальський.

За даними в.о. Генпрокурора, "організував схему колишній військовослужбовець. До неї залучив військових, цивільних посередників і комерційні підприємства".

"Працювали достатньо системно. Шукали військовослужбовців, готових за гроші передавати дрони з військових частин. Для цього навіть створили окремий Telegram-канал. Отриману техніку звозили до майстерні на Дніпропетровщині. Там видаляли заводські номери, змінювали маркування та QR-коди. Далі через підконтрольні підприємства ці ж безпілотники знову постачали військовим, але вже як нові", – вказав Ковальський.

За інформацією в.о. Генпрокурора, для того, щоб встановити масштаб цієї схеми, правоохоронці провели понад 100 обшуків у дев’яти областях та Києві.

"Серед понад 600 вилучених БпЛА більше 200 уже ідентифіковано як майно військових частин. Походження решти перевіряємо. Вартість викраденого військового майна становить близько 16 млн грн. Під час обшуків окрім безпілотників, вилучили 13 млн грн, 400 тис. доларів США, золото, срібло, коштовності та 15 автомобілів", - вказав Ковальський.

Наразі, за його даними, усім 16 підозрюваним суд обрав тримання під вартою з альтернативою застави.

"Хочу сказати, що за цими результатами велика спільна робота прокурорів, слідчих ДБР, підрозділів внутрішньої безпеки Держприкордонслужби та Національної поліції, військової контррозвідки СБУ. Зараз наше завдання – встановити походження всієї вилученої техніки та повне коло учасників схеми. Від тих, хто забезпечував викрадення дронів, до тих, хто організовував їх повторний продаж війську. Над цим продовжуємо працювати", – додав Антон Ковальський.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили міжрегіональну схему розкрадання безпілотників, переданих військовим у межах державного проєкту "Армія дронів". Військовий разом зі спільниками списував БпЛА як втрачені та продавав їх через інтернет. На отримані кошти фігуранти купували нерухомість та авто.