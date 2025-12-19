"Це чіткий сигнал із Європи путіну" - Мерц про позику Україні від ЄС

Україна отримає позику в розмірі 90 млрд євро, яку вона поверне тільки тоді, коли росія виплатить репарації. Про це заявив Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у соцмережі Х, передає УНН.

Федеральний канцлер Фрідріх Мерц відреагував на рішення Європейської Ради надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро.

Фінансовий пакет для України готовий: Україна отримає безвідсотковий кредит у розмірі 90 мільярдів євро, як я пропонував.

За його словами, це вирішальний сигнал для закінчення війни, оскільки путін піде на поступки лише тоді, коли зрозуміє, що його війна не принесе йому вигоди.

Це посилає чіткий сигнал із Європи путіну: ця війна того не варта