"Це чіткий сигнал із Європи путіну" - Мерц про позику Україні від ЄС
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкрив подробиці домовленості лідерів ЄС щодо надання фінансової допомоги Україні на 2026–2027 роки.
Україна отримає позику в розмірі 90 млрд євро, яку вона поверне тільки тоді, коли росія виплатить репарації. Про це заявив Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
Федеральний канцлер Фрідріх Мерц відреагував на рішення Європейської Ради надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро.
Фінансовий пакет для України готовий: Україна отримає безвідсотковий кредит у розмірі 90 мільярдів євро, як я пропонував.
За його словами, це вирішальний сигнал для закінчення війни, оскільки путін піде на поступки лише тоді, коли зрозуміє, що його війна не принесе йому вигоди.
Це посилає чіткий сигнал із Європи путіну: ця війна того не варта
"Ми триматимемо російські активи замороженими доти, доки росія не виплатить Україні компенсацію", - додав Мерц.
Нагадаємо
Країни Європейського Союзу погодили надання Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки. Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта.
