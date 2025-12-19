"Це чіткий сигнал із Європи путіну" - Мерц про позику Україні від ЄС

$42.340.15
49.630.04
ukenru
02:37 • 1778 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
00:22 • 6428 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з домопогою Україні - Білий Дім
23:33 • 8712 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
22:09 • 10055 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 15246 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 23123 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 29633 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 22579 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 20658 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 27399 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
99%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Понад 200 громадян Індії стали найманцями у лавах армії рф: Делі підтверджує масові жертви18 грудня, 18:26 • 9874 перегляди
Українські САУ "Богдана" отримають надпотужне шасі Mercedes-Benz Zetros18 грудня, 19:19 • 3288 перегляди
Британця, який воював за Україну, засудили до 13 років ув'язнення у росії18 грудня, 19:55 • 3534 перегляди
Швейцарця, який воював за Україну, засудили на батьківщині18 грудня, 20:58 • 3056 перегляди
Трамп планує підписати оборонний бюджет США з домопогою Україні 22:55 • 4106 перегляди
Публікації
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 29633 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 21722 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 38119 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 36136 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 63332 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Олег Кіпер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Вашингтон
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 36137 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 29978 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 29099 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 35836 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 41094 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
TikTok
Опалення

"Це чіткий сигнал із Європи путіну" - Мерц про позику Україні від ЄС

Київ • УНН

 • 326 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкрив подробиці домовленості лідерів ЄС щодо надання фінансової допомоги Україні на 2026–2027 роки.

"Це чіткий сигнал із Європи путіну" - Мерц про позику Україні від ЄС

Україна отримає позику в розмірі 90 млрд євро, яку вона поверне тільки тоді, коли росія виплатить репарації. Про це заявив Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Федеральний канцлер Фрідріх Мерц відреагував на рішення Європейської Ради надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро.

Фінансовий пакет для України готовий: Україна отримає безвідсотковий кредит у розмірі 90 мільярдів євро, як я пропонував. 

- написав він.

За його словами, це вирішальний сигнал для закінчення війни, оскільки путін піде на поступки лише тоді, коли зрозуміє, що його війна не принесе йому вигоди.

Це посилає чіткий сигнал із Європи путіну: ця війна того не варта

- йдеться у дописі.

"Ми триматимемо російські активи замороженими доти, доки росія не виплатить Україні компенсацію", - додав Мерц.

Нагадаємо

Країни Європейського Союзу погодили надання Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки. Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Трамп підписав оборонний бюджет США з домопогою Україні - Білий Дім19.12.25, 01:22 • 6418 переглядiв

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Санкції
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Європейська рада
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Німеччина
Україна