Киев

УНН

 • 42 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскрыл подробности договоренности лидеров ЕС о предоставлении финансовой помощи Украине на 2026–2027 годы.

"Это четкий сигнал из Европы Путину" - Мерц о займе Украине от ЕС

Украина получит кредит в размере 90 млрд евро, который она вернет только тогда, когда Россия выплатит репарации. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Федеральный канцлер Фридрих Мерц отреагировал на решение Европейского Совета предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро.

Финансовый пакет для Украины готов: Украина получит беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро, как я предлагал. 

- написал он.

По его словам, это решающий сигнал для окончания войны, поскольку Путин пойдет на уступки только тогда, когда поймет, что его война не принесет ему выгоды.

Это посылает четкий сигнал из Европы Путину: эта война того не стоит

- говорится в сообщении.

"Мы будем держать российские активы замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию", - добавил Мерц.

Напомним

Страны Европейского Союза согласовали предоставление Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.

Вита Зеленецкая

Экономика Политика
