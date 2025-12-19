"Это четкий сигнал из Европы Путину" - Мерц о займе Украине от ЕС
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц раскрыл подробности договоренности лидеров ЕС о предоставлении финансовой помощи Украине на 2026–2027 годы.
Украина получит кредит в размере 90 млрд евро, который она вернет только тогда, когда Россия выплатит репарации. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Федеральный канцлер Фридрих Мерц отреагировал на решение Европейского Совета предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро.
Финансовый пакет для Украины готов: Украина получит беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро, как я предлагал.
По его словам, это решающий сигнал для окончания войны, поскольку Путин пойдет на уступки только тогда, когда поймет, что его война не принесет ему выгоды.
Это посылает четкий сигнал из Европы Путину: эта война того не стоит
"Мы будем держать российские активы замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию", - добавил Мерц.
Напомним
Страны Европейского Союза согласовали предоставление Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый Дом19.12.25, 01:22 • 5368 просмотров