Украина будет возвращать долг ЕС только после получения репараций от России - Урсула фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Европейский Союз согласовал финансирование Украины на 90 млрд евро в течение двух лет. Украина будет возвращать эти средства только после получения репараций от России, а заблокированные российские активы будут оставаться замороженными.

Украина будет возвращать долг ЕС только после получения репараций от России - Урсула фон дер Ляйен

Подобно идее репарационного кредита, которую лидеры ЕС не поддержали, согласованное решение о финансировании похоже на репарационный механизм: Украина будет возвращать долг только после получения репараций от России. Об этом на пресс-конференции по завершении заседания Европейского совета заявила Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Государства-члены договорились финансировать Украину путем заимствований ЕС на рынках капитала на сумму 90 млрд евро в течение следующих двух лет. Мы сделаем это путем усиленного сотрудничества, которое подкреплено бюджетным резервом ЕС и базируется на единогласном согласии относительно внесения изменений в Многолетний финансовый фонд. Подобно репарационному кредиту, что здесь очень важно, Украине нужно будет вернуть кредит только после получения репараций. До тех пор заблокированные российские активы будут оставаться заблокированными, а Союз оставляет за собой право использовать остатки наличности для финансирования кредита

- сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что "справедливый и прочный мир для Украины" был "девизом сегодняшней дискуссии".

Мы достигли соглашения, согласно которому мы можем удовлетворить финансовые потребности Украины в течение следующих двух лет

- сообщила президент Европейской комиссии.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что было предложено два решения, "оба юридически обоснованные, оба технически осуществимые".

"С одной стороны, мы предложили заимствования ЕС на рынке, а с другой стороны, мы разработали репарационный кредит. Очень важным в нашей дискуссии было то, что на прошлой неделе, уже в пятницу, мы послали очень четкий и сильный политический сигнал, иммобилизовав российские активы в Европейском Союзе на долгосрочную перспективу. Итак, это сообщение было очень четким, и, опираясь на него, мы сегодня договорились найти решение по финансированию Украины в течение следующих двух лет", - добавила она.

Напомним

Страны Европейского Союза согласовали предоставление Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.

Вита Зеленецкая

