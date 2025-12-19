Украина будет возвращать долг ЕС только после получения репараций от России - Урсула фон дер Ляйен

Подобно идее репарационного кредита, которую лидеры ЕС не поддержали, согласованное решение о финансировании похоже на репарационный механизм: Украина будет возвращать долг только после получения репараций от России. Об этом на пресс-конференции по завершении заседания Европейского совета заявила Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Государства-члены договорились финансировать Украину путем заимствований ЕС на рынках капитала на сумму 90 млрд евро в течение следующих двух лет. Мы сделаем это путем усиленного сотрудничества, которое подкреплено бюджетным резервом ЕС и базируется на единогласном согласии относительно внесения изменений в Многолетний финансовый фонд. Подобно репарационному кредиту, что здесь очень важно, Украине нужно будет вернуть кредит только после получения репараций. До тех пор заблокированные российские активы будут оставаться заблокированными, а Союз оставляет за собой право использовать остатки наличности для финансирования кредита