"Поставило крапку, що путін знов бреше": Зеленський розкрив вплив свого звернення з Куп'янська на переговори з партнерами

Звернення з Куп'янська поставило крапку, що глава кремля володимир путін знову бреше про окуповані нові території, і вплинуло на розмови з американцями та європейцями, сказав журналістам Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Дуже вплинуло і на американців, і на європейців. Всі це високо оцінили, і наших воїнів, що вони тримають Куп'янськ. І те, що я був там особисто, це поставило крапку, що путін знов бреше про окуповані нові території. Це вплинуло на мої розмови з американцями, це вплинуло дуже сильно на розмови з європейцями. Мені здається, що також дуже важливо, що я хотів особисто в такий день нагородити наших воїнів