"Поставило крапку, що путін знов бреше": Зеленський розкрив вплив свого звернення з Куп'янська на переговори з партнерами

08:07 • 3796 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 7228 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 21172 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 37315 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 39181 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 64940 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 38457 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 28673 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 25602 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 23099 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Британія виділяє Україні найбільшу однорічну інвестицію для зміцнення ППО18 грудня, 02:05 • 19305 перегляди
Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані18 грудня, 03:02 • 19879 перегляди
"Мені дістався безлад, але я його виправлю": Трамп виступив зі зверненням до нації03:27 • 22542 перегляди
Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника04:23 • 18749 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto05:25 • 15098 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 31344 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 29704 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 26413 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 11:22 • 64941 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 48794 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Сі Цзіньпін
Ніколас Мадуро
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Венесуела
Одеська область
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 13591 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 13701 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 21210 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 27252 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 61754 перегляди
Соціальна мережа
Дипломатка
SpaceX Starship
FGM-148 Javelin

"Поставило крапку, що путін знов бреше": Зеленський розкрив вплив свого звернення з Куп'янська на переговори з партнерами

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Президент Зеленський заявив, що його звернення з Куп'янська вплинуло на розмови з американцями та європейцями. Він зазначив, що особиста присутність у місті спростувала заяви Путіна про окупацію нових територій.

"Поставило крапку, що путін знов бреше": Зеленський розкрив вплив свого звернення з Куп'янська на переговори з партнерами

Звернення з Куп'янська поставило крапку, що глава кремля володимир путін знову бреше про окуповані нові території, і вплинуло на розмови з американцями та європейцями, сказав журналістам Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Дуже вплинуло і на американців, і на європейців. Всі це високо оцінили, і наших воїнів, що вони тримають Куп'янськ. І те, що я був там особисто, це поставило крапку, що путін знов бреше про окуповані нові території. Це вплинуло на мої розмови з американцями, це вплинуло дуже сильно на розмови з європейцями. Мені здається, що також дуже важливо, що я хотів особисто в такий день нагородити наших воїнів

- відповів Зеленський на запитання, чи бачили партнери його звернення з Куп'янська і чи зрозуміли, що путін бреше про поточну ситуацію, чи вплинуло воно якось на переговори.

Зеленський приїхав у Куп’янськ18.11.24, 18:13 • 34786 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Куп'янськ