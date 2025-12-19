ЦПД РНБО: заяви путіна демонструють - рф не зацікавлена у реальному мирному врегулюванні війни

Риторика глави кремля володимира путіна показує, що кремль не шукає компромісу: росія продовжує затягувати час та перекладати відповідальність за відсутність миру на Україну, повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО у п'ятницю, пише УНН.

Заяви володимира путіна під час "прямої лінії" вкотре демонструють: росія не зацікавлена у реальному мирному врегулюванні війни - проаналізували черговий виступ путіна у Центрі протидії дезінформації РНБО.

Деталі

Як зазначили у ЦПД, "хоч путін заявляє про "готовність до діалогу", але одразу ж прив’язує його до озвучених влітку 2024 року умов, які є неприйнятними для України".

"Паралельно кремль знову транслює воєнну риторику. путін детально перераховує нібито "успіхи" російських військ, заявляє про захоплення населених пунктів, "оточення" підрозділів ЗСУ та обіцяє подальше просування. На цьому тлі цинічно звучать заяви про "відсутність готовності України" обговорювати мир", - вказали у ЦПД.

"Саме Україна послідовно декларує відкритість до різних форматів переговорів, працює з партнерами над параметрами майбутнього мирного врегулювання та наполягає на міжнародному праві як основі будь-яких домовленостей", - наголосили у ЦПД.

Риторика путіна показує, що кремль не шукає компромісу. росія продовжує затягувати час та перекладати відповідальність за відсутність миру на Україну. - підкреслили у Центрі протидії дезінформації.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, своєю чергою, зазначив, що "пропагандисти путіна отримали задачу будь-що масово брехати, що "Зеленського не було в Купʼянську" і місто під контролем рф".

"Це неймовірно смішно, бо ці йолопи юзають AI Sora і навіть не видаляють водяний знак. Створюють брехню з використанням ШІ, щоб "показати штучні зйомки", але максимально бездарно", - написав Коваленко, наголосивши: "Звісно ж, Президент України був у Купʼянську".

"Станом на сьогодні, Сили оборони України контролюють понад 90% міста і продовжують знищення росіян, які там ще лишились", - вказав він.

"путін, як верхівка іпсо рф, особисто бреше, але чомусь боїться показатися десь поблизу фронту. Це все битва за західне інфополе. росія не має стратегічних перемог, але бреше американцям, що має. Наразі Україна виграє цю інформаційну дуель", - підкреслив Коваленко.

"Поставило крапку, що путін знов бреше": Зеленський розкрив вплив свого звернення з Куп'янська на переговори з партнерами

У Центрі стратегічних комунікацій при Мінкульті, аналізуючи виступ путіна, вказали, що "росія "дзеркалить" власні злочини".

"кремлівський диктатор путін звинуватив українську армію у злочинах проти цивільного населення та заявив: "Ми готові йти далі та добивати цю гадину". Це класичне "віддзеркалення", адже саме росія відповідальна за системні воєнні злочини в Україні. Буча, Ірпінь, Ізюм, Ягідне, Херсон - лише частина міст і сіл, де окупанти катували, ґвалтували та вбивали мирних людей, знищували їх житло. Є численні розслідування правозахисників, які підтверджують відповідальність рф за воєнні злочини і порушення міжнародного гуманітарного права", - наголосили у Центрі стратегічних комунікацій при Мінкульті, вказавши: "Обвинувачення України у "злочинах проти цивільних" – це лише спроба кремля виправдати власні дії та відвернути увагу від реальної відповідальності".