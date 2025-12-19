$42.340.00
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЦПД РНБО: заяви путіна демонструють - рф не зацікавлена у реальному мирному врегулюванні війни

Київ • УНН

 • 948 перегляди

Центр протидії дезінформації РНБО проаналізував виступ путіна, зазначивши, що росія не зацікавлена у реальному мирному врегулюванні війни.

ЦПД РНБО: заяви путіна демонструють - рф не зацікавлена у реальному мирному врегулюванні війни

Риторика глави кремля володимира путіна показує, що кремль не шукає компромісу: росія продовжує затягувати час та перекладати відповідальність за відсутність миру на Україну, повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО у п'ятницю, пише УНН.

Заяви володимира путіна під час "прямої лінії" вкотре демонструють: росія не зацікавлена у реальному мирному врегулюванні війни

- проаналізували черговий виступ путіна у Центрі протидії дезінформації РНБО.

Деталі

Як зазначили у ЦПД, "хоч путін заявляє про "готовність до діалогу", але одразу ж прив’язує його до озвучених влітку 2024 року умов, які є неприйнятними для України".

"Паралельно кремль знову транслює воєнну риторику. путін детально перераховує нібито "успіхи" російських військ, заявляє про захоплення населених пунктів, "оточення" підрозділів ЗСУ та обіцяє подальше просування. На цьому тлі цинічно звучать заяви про "відсутність готовності України" обговорювати мир", - вказали у ЦПД.

"Саме Україна послідовно декларує відкритість до різних форматів переговорів, працює з партнерами над параметрами майбутнього мирного врегулювання та наполягає на міжнародному праві як основі будь-яких домовленостей", - наголосили у ЦПД.

Риторика путіна показує, що кремль не шукає компромісу. росія продовжує затягувати час та перекладати відповідальність за відсутність миру на Україну.

- підкреслили у Центрі протидії дезінформації.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, своєю чергою, зазначив, що "пропагандисти путіна отримали задачу будь-що масово брехати, що "Зеленського не було в Купʼянську" і місто під контролем рф".

"Це неймовірно смішно, бо ці йолопи юзають AI Sora і навіть не видаляють водяний знак. Створюють брехню з використанням ШІ, щоб "показати штучні зйомки", але максимально бездарно", - написав Коваленко, наголосивши: "Звісно ж, Президент України був у Купʼянську".

"Станом на сьогодні, Сили оборони України контролюють понад 90% міста і продовжують знищення росіян, які там ще лишились", - вказав він.

"путін, як верхівка іпсо рф, особисто бреше, але чомусь боїться показатися десь поблизу фронту. Це все битва за західне інфополе. росія не має стратегічних перемог, але бреше американцям, що має. Наразі Україна виграє цю інформаційну дуель", - підкреслив Коваленко.

У Центрі стратегічних комунікацій при Мінкульті, аналізуючи виступ путіна, вказали, що "росія "дзеркалить" власні злочини".

"кремлівський диктатор путін звинуватив українську армію у злочинах проти цивільного населення та заявив: "Ми готові йти далі та добивати цю гадину". Це класичне "віддзеркалення", адже саме росія відповідальна за системні воєнні злочини в Україні. Буча, Ірпінь, Ізюм, Ягідне, Херсон - лише частина міст і сіл, де окупанти катували, ґвалтували та вбивали мирних людей, знищували їх житло. Є численні розслідування правозахисників, які підтверджують відповідальність рф за воєнні злочини і порушення міжнародного гуманітарного права", - наголосили у Центрі стратегічних комунікацій при Мінкульті, вказавши: "Обвинувачення України у "злочинах проти цивільних" – це лише спроба кремля виправдати власні дії та відвернути увагу від реальної відповідальності".

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Україна