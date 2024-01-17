Европа лидирует по количеству курильщиков среди молодежи и женщин - ВОЗ
Согласно докладу ВОЗ, уровень курения во всем мире снижается: сегодня табак употребляет каждый пятый взрослый, тогда как в 2000 году этот показатель составлял один из трех. Однако в Европе сейчас самый высокий в мире показатель курильщиков среди женщин и подростков.
Подделывали документы и переправляли мужчин в обход КПП: разоблачены новые схемы для уклонистов
Правоохранители разоблачили преступные схемы, по которым злоумышленники предлагали призывникам уклониться от военной службы, сбежать в ЕС по поддельным документам или в обход пунктов пропуска. Зафиксированы также мошеннические схемы с обещаниями официального трудоустройства за рубежом или поступления в европейские университеты.
"2024 должен стать годом, когда Украина сбросит Россию с неба" - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на Всемирном экономическом форуме, что 2024 год должен стать годом, когда Украина восстановит полный контроль над своим воздушным пространством при поддержке истребителей F-16, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы от союзников страны.
Сейм Польши проголосовал за создание следственной комиссии по случаям слежки за оппозиционными политиками
Польский Сейм проголосовал за создание следственной комиссии по слежке за оппозиционными политиками с помощью шпионского программного обеспечения Pegasus во время правления партии "Право и справедливость". Комиссия также будет расследовать закупку правительством этого шпионского программного обеспечения.
Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: двое раненых, среди них ребенок
Оккупационные войска рф атаковали Марганецкую громаду в Никопольском районе с помощью беспилотника-камикадзе, в результате чего пострадали 13-летний и 19-летний парни. Обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь.
россияне утром ударили "Ониксами" по агропредприятию в Одесской области
Российская армия обстреляла ракетами "Оникс" агропредприятие в Одесской области, нанеся ему ущерб, но о жертвах не сообщается.
Из-за ночной атаки рф полсотни домов в Одессе остались без тепла: его восстановят в течение суток - Харлов
Из-за ночной атаки рф полсотни домов в Одессе остались без тепла: его восстановят в течение суток.
Дело Гринкевичей: ГБР сообщило львовскому бизнесмену о подозрении за миллиардную сделку с одеждой для ВСУ
Львовского бизнесмена и поставщика Минобороны подозревают в махинациях с военной одеждой на сумму 1 миллиард гривен.
БТРы, разведывательные дроны и не только: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий 8 бронетранспортеров, беспилотники и грузовики, говорится в официальном заявлении правительства.
На Таврическом направлении оккупанты продолжают пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации - Тарнавский
Оккупационные войска на Таврическом направлении продолжают штурмы пехоты с применением бронетехники и авиации, в результате чего произошло 53 боя и 702 артиллерийских обстрела, сообщил генерал Александр Тарнавский. Несмотря на это, силы обороны удерживают свои позиции, потери противника составили 368 человек и 29 единиц военной техники.