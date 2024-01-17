Европа лидирует по количеству курильщиков среди молодежи и женщин - ВОЗ

Новый доклад Всемирной организации здравоохранения свидетельствует, что в мире уменьшается уровень курильщиков. В то же время Европа стала мировым лидером по количеству курильщиков среди подростков и женщин. Об этом со ссылкой на доклад ВОЗ, передает УНН.

Детали

Согласно статистике, примерно каждый пятый взрослый во всем мире потребляет табак по сравнению с каждым третьим в 2000 году.

Текущие цифры также показывают, что мир приближается к сокращению потребления табака на 30% к 2025 году по сравнению с базовым уровнем 2010 года, как указано в Глобальном плане действий ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями на 2013-2020 годы.

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В то же время аналитики утверждают, что прогресс не такой быстрый, как нужно - по оценкам, к 2025 году мир достигнет относительного сокращения потребления табака на 25%, не достигнув глобальной цели.

Отмечается, что Европа является одним из регионов, ответственных за отставание, и только два региона ВОЗ - регионы Африки и Юго-Восточной Азии - могут достичь цели 2025 года по сокращению на 30%.

Согласно последним данным за 2022 год, Европа занимает второе место по проценту населения, употребляющего табак - более 25%, сразу после Юго-Восточной Азии.

Кроме того, в Европе ВОЗ зафиксировала самые высокие показатели употребления табака среди женщин. Здесь количество женщин-курильщиков вдвое превышает средний мировой показатель и снижается гораздо медленнее, чем во всех других регионах

Также в регионе зафиксировано наибольшее количество курильщиков среди детей в возрасте 13-15 лет.

Дополнение

В ВОЗ объяснили, что несмотря на все меры по сокращению потребления табака, пройдут годы прежде чем будет видимый результат всех ограничений.

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Страны, которые внедряют жесткие меры по борьбе с табаком, могут ожидать около 30 лет между тем, как уровень распространенности от роста к снижению и связанный с этим поворот в количестве смертей от табака - говорится в отчете.

Также отмечается, что Комиссии по вопросам здравоохранения предлагает расширить перечень мест, где нельзя курить, и включить в перечень запретов электронные сигареты и табачные изделия для нагревания.

Напомним,

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем новом отчете отмечает, что усилия здравоохранения стран, направленные на ограничение потребления табака во всем мире, начинают действовать, поскольку все больше стран начали бороться с курением.