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Во Франции собираются запретить одноразовые электронные сигареты

Во Франции собираются запретить одноразовые электронные сигареты

Киев • УНН

 • 423131 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Во Франции планируют запретить одноразовые электронные сигареты. Запрет будет введен в рамках нового национального плана борьбы с курением во Франции. Об этом объявила премьер-министр Элизабет Борн, которую цитирует BFM.TV, пишет УНН.

По мнению Борн, это необходимо сделать, чтобы предупредить распространение курения среди молодежи.

Цитата

“Они (одноразовые сигареты — ред.) прививают молодежи вредные привычки. Можно сказать, что это не никотин, но это рефлекс и жест, к которому молодые люди привыкают. Именно так они начинают курить”, отмечает прем’ер-министр Франции.

Когда именно будет введен запрет, не уточняется.

Напомним

В Украине с 11 июля ужесточили антитабачное законодательство.

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