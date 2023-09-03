Во Франции собираются запретить одноразовые электронные сигареты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Во Франции планируют запретить одноразовые электронные сигареты. Запрет будет введен в рамках нового национального плана борьбы с курением во Франции. Об этом объявила премьер-министр Элизабет Борн, которую цитирует BFM.TV, пишет УНН.
По мнению Борн, это необходимо сделать, чтобы предупредить распространение курения среди молодежи.
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“Они (одноразовые сигареты — ред.) прививают молодежи вредные привычки. Можно сказать, что это не никотин, но это рефлекс и жест, к которому молодые люди привыкают. Именно так они начинают курить”, отмечает прем’ер-министр Франции.
Когда именно будет введен запрет, не уточняется.
Напомним
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