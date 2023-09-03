У Франції збираються заборонити одноразові електронні сигарети

На думку Борн, це необхідно зробити, аби попередити поширення куріння серед молоді.

Цитата

“Вони (одноразові сигарети — ред..) прищеплюють молоді шкідливі звички. Можна сказати, що це не нікотин, але це рефлекс і жест, до якого молоді люди звикають. Саме так вони починають курити”, зазначає прем’єр-міністр Франції.

Коли саме буде запроваджена заборона, не уточнюється.

Нагадаємо

В Україні з 11 липня посилили антитютюнове законодавство.