У Франції збираються заборонити одноразові електронні сигарети
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Франції планують заборонити одноразові електронні сигарети. Заборона буде запроваджена у рамках нового національного плану боротьби із курінням у Франції. Про це оголосила прем’єр-міністр Елізабет Борн, яку цитує BFM.TV, пише УНН.
На думку Борн, це необхідно зробити, аби попередити поширення куріння серед молоді.
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“Вони (одноразові сигарети — ред..) прищеплюють молоді шкідливі звички. Можна сказати, що це не нікотин, але це рефлекс і жест, до якого молоді люди звикають. Саме так вони починають курити”, зазначає прем’єр-міністр Франції.
Коли саме буде запроваджена заборона, не уточнюється.
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