Правительство Польши планирует существенно либерализовать законодательство об абортах

Премьер-министр Польши Дональд Туск, во время конференции в среду (24 января) объявил, что в Сейм будет подан законопроект о либерализации абортов.

Об этом передает УНН со ссылкой на Do Rzeczy.

Мы готовы внести в парламент проект законных и безопасных абортов до двенадцатой недели в течение следующих нескольких часов - заявил премьер-министр Дональд Туск сегодня в Варшаве.

Детали

В то же время Туск анонсировал законопроект относительно таблеток, которые принимаются утром после сна.

Речь идет о безрецептурном доступе с 15 лет (...) В возрасте до 15 лет будет необходим рецепт - сообщил премьер-министр Дональд Туск.

При этом премьер-министр предупредил, - партии, входящие в правительственную коалицию, имеют разные взгляды относительно указанных тем.

Глава польского правительства отмечает, что сам закон очень простой и меняет одно короткое положение.

Я надеюсь, что во время работы в парламенте и потом, когда законопроект будет на столе у президента, не будет возражений и попыток ветировать этот законопроект. Бесспорным является то, что эти лекарства должны быть широкодоступными для заинтересованных - сказал премьер-министр Польши.

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Контекст

В 2021 году, после противоречивого решения Конституционного суда, в Польше вступили в силу более строгие законы об абортах. С тех пор женщинам запрещено делать аборт, даже если у нерожденного ребенка есть серьезные пороки развития.

В прошлом году по всей стране прошли протесты после смерти беременной женщины во время лечения в больнице. Женщина умерла от сепсиса после утечки околоплодных вод.

Женские правозащитники обвинили врачей в том, что они не решились на аборт, несмотря на осложнения, из-за страха перед юридическими последствиями.

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