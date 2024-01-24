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Польское правительство хочет подписать с Украиной соглашение по транзиту агропродукции

Польское правительство хочет подписать с Украиной соглашение по транзиту агропродукции

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 15:44  •  16710 просмотра

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Польское правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском планирует заключить соглашение с Украиной о транзите сельскохозяйственной продукции.

Польское правительство хочет подписать соглашение с Украиной по транзиту сельскохозяйственной продукции, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет УНН со ссылкой на Польское радио.

Детали

Соглашение, по словам главы правительства, "защитит интересы польских фермеров от неконтролируемого наплыва товаров из Украины".

После заседания правительства Дональд Туск отметил, что подобные соглашения с Украиной уже подписали Болгария и Румыния.

Мы будем искать подобное соглашение на уровне украинского и польского правительств, чтобы, с одной стороны, помочь Украине продавать свою сельскохозяйственную продукцию там, где это возможно. Речь идет в основном о транзите и, в то же время, чтобы вместе с украинским правительством обеспечить интересы польских производителей, польских фермеров. Я придаю этому большое значение

- сказал Туск.

22 января премьер-министр Польши Дональд Туск обсудил аграрный вопрос с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. По его словам, Польша симпатизирует Украине, но в то же время будет следить за интересами страны в двусторонних отношениях.

"Украинские друзья услышали от меня как слова полной доброты и солидарности, так и напористости", - заявил глава польского правительства.

Польша анонсировала переговоры с Украиной по экспортным лицензиям, эмбарго пока в силе24 январь 2024, 12:40 • 24934 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
Польський уряд хоче підписати з Україною угоду щодо транзиту агропродукції
The Polish government wants to sign an agreement with Ukraine on the transit of agricultural products
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Польское правительство хочет подписать с Украиной соглашение по транзиту агропродукции

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