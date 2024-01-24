Польское правительство хочет подписать с Украиной соглашение по транзиту агропродукции

Польское правительство хочет подписать соглашение с Украиной по транзиту сельскохозяйственной продукции, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет УНН со ссылкой на Польское радио.

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Соглашение, по словам главы правительства, "защитит интересы польских фермеров от неконтролируемого наплыва товаров из Украины".

После заседания правительства Дональд Туск отметил, что подобные соглашения с Украиной уже подписали Болгария и Румыния.

Мы будем искать подобное соглашение на уровне украинского и польского правительств, чтобы, с одной стороны, помочь Украине продавать свою сельскохозяйственную продукцию там, где это возможно. Речь идет в основном о транзите и, в то же время, чтобы вместе с украинским правительством обеспечить интересы польских производителей, польских фермеров. Я придаю этому большое значение - сказал Туск.

22 января премьер-министр Польши Дональд Туск обсудил аграрный вопрос с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. По его словам, Польша симпатизирует Украине, но в то же время будет следить за интересами страны в двусторонних отношениях.

"Украинские друзья услышали от меня как слова полной доброты и солидарности, так и напористости", - заявил глава польского правительства.

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