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Польський уряд хоче підписати з Україною угоду щодо транзиту агропродукції

Польський уряд хоче підписати з Україною угоду щодо транзиту агропродукції

Київ • УНН

 • 36133 перегляди

Польський уряд на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском планує укласти угоду з Україною про транзит сільськогосподарської продукції.

Польський уряд хоче підписати угоду з Україною щодо транзиту сільськогосподарської продукції, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише УНН з посиланням на Польське радіо.

Деталі

Угода, за словами очільника уряду, "захистить інтереси польських фермерів від неконтрольованого напливу товарів з України".

Після засідання уряду Дональд Туск зазначив, що подібні угоди з Україною вже підписали Болгарія та Румунія.

Ми будемо шукати подібну угоду на рівні українського та польського урядів, щоб, з одного боку, допомогти Україні продавати свою сільськогосподарську продукцію там, де це можливо. Йдеться в основному про транзит і, водночас, щоб разом з українським урядом забезпечити інтереси польських виробників, польських фермерів. Я надаю цьому велике значення

- сказав Туск.

22 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорив аграрне питання з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві. За його словами, Польща симпатизує Україні, але водночас буде стежити за інтересами країни у двосторонніх відносинах.

"Українські друзі почули від мене як слова повної доброти й солідарності, так і напористості", - заявив очільник польського уряду.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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