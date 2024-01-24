Польський уряд хоче підписати з Україною угоду щодо транзиту агропродукції
Київ • УНН
Польський уряд на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском планує укласти угоду з Україною про транзит сільськогосподарської продукції.
Польський уряд хоче підписати угоду з Україною щодо транзиту сільськогосподарської продукції, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише УНН з посиланням на Польське радіо.
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Угода, за словами очільника уряду, "захистить інтереси польських фермерів від неконтрольованого напливу товарів з України".
Після засідання уряду Дональд Туск зазначив, що подібні угоди з Україною вже підписали Болгарія та Румунія.
Ми будемо шукати подібну угоду на рівні українського та польського урядів, щоб, з одного боку, допомогти Україні продавати свою сільськогосподарську продукцію там, де це можливо. Йдеться в основному про транзит і, водночас, щоб разом з українським урядом забезпечити інтереси польських виробників, польських фермерів. Я надаю цьому велике значення
22 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорив аграрне питання з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві. За його словами, Польща симпатизує Україні, але водночас буде стежити за інтересами країни у двосторонніх відносинах.
"Українські друзі почули від мене як слова повної доброти й солідарності, так і напористості", - заявив очільник польського уряду.
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