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Саудівська Аравія зупинила роботу аеропорту Ер-Ріяда після атаки, сотні рейсів скасували

Київ • УНН

 • 1176 перегляди

Міжнародний аеропорт Ер-Ріяда призупинив роботу після атаки з постраждалими. Скасовано близько 260 рейсів, ще 219 затримано.

Саудівська Аравія зупинила роботу аеропорту Ер-Ріяда після атаки, сотні рейсів скасували

Саудівська Аравія тимчасово призупинила роботу міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді після атаки, внаслідок якої є постраждалі. Через інцидент авіакомпанії масово скасовують та затримують рейси, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Управління цивільної авіації країни заявило, що аеропорт не відновить роботу до завершення оцінки завданих пошкоджень. За даними сервісу Flightradar24, станом на суботу, 10 жовтня, скасували близько 260 рейсів до Ер-Ріяда та з нього, ще 219 затримали.

Урядові сили Ємену встановили контроль над районом біля Баб-ель-Мандебу - Reuters05.10.26, 17:02 • 4814 переглядiв

Адміністрація аеропорту закликала пасажирів перевіряти статус рейсів безпосередньо в авіакомпаній перед поїздкою. США рекомендували своїм громадянам уникати аеропорту, а Велика Британія назвала інцидент серйозним.

Трамп не виключив втручання США

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його поінформували про напад на аеропорт Ер-Ріяда. Відповідаючи на запитання журналістів, чи можуть Сполучені Штати приєднатися до військових операцій Саудівської Аравії проти єменських хуситів, він не виключив такої можливості.

Можливо. Ми розглянемо це питання. Ми щойно дізналися про нещодавній напад, тож приймемо рішення

– заявив американський президент.

Раніше цього тижня аеропорти Саудівської Аравії вже зазнавали атак. За даними місцевої влади, у четвер загинули троє громадян країни, кілька людей отримали поранення, а літак Saudia Airlines зазнав пошкоджень. Відповідальність за попередні удари взяли на себе підтримувані Іраном єменські хусити.

Хусити заявили про удар балістичною ракетою по аеропорту Ер-Ріяда08.10.26, 12:07 • 4171 перегляд

Степан Гафтко

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Вибухи
Евакуація
Bloomberg
Ер-Ріяд
Дональд Трамп
Велика Британія
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки
Іран
Ємен