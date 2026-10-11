Саудівська Аравія зупинила роботу аеропорту Ер-Ріяда після атаки, сотні рейсів скасували
Київ • УНН
Міжнародний аеропорт Ер-Ріяда призупинив роботу після атаки з постраждалими. Скасовано близько 260 рейсів, ще 219 затримано.
Саудівська Аравія тимчасово призупинила роботу міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді після атаки, внаслідок якої є постраждалі. Через інцидент авіакомпанії масово скасовують та затримують рейси, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Управління цивільної авіації країни заявило, що аеропорт не відновить роботу до завершення оцінки завданих пошкоджень. За даними сервісу Flightradar24, станом на суботу, 10 жовтня, скасували близько 260 рейсів до Ер-Ріяда та з нього, ще 219 затримали.
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Адміністрація аеропорту закликала пасажирів перевіряти статус рейсів безпосередньо в авіакомпаній перед поїздкою. США рекомендували своїм громадянам уникати аеропорту, а Велика Британія назвала інцидент серйозним.
Трамп не виключив втручання США
Президент США Дональд Трамп повідомив, що його поінформували про напад на аеропорт Ер-Ріяда. Відповідаючи на запитання журналістів, чи можуть Сполучені Штати приєднатися до військових операцій Саудівської Аравії проти єменських хуситів, він не виключив такої можливості.
Можливо. Ми розглянемо це питання. Ми щойно дізналися про нещодавній напад, тож приймемо рішення
Раніше цього тижня аеропорти Саудівської Аравії вже зазнавали атак. За даними місцевої влади, у четвер загинули троє громадян країни, кілька людей отримали поранення, а літак Saudia Airlines зазнав пошкоджень. Відповідальність за попередні удари взяли на себе підтримувані Іраном єменські хусити.
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