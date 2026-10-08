Хусити заявили про удар балістичною ракетою по аеропорту Ер-Ріяда
Київ • УНН
Хусити заявили про нову ракетну атаку на аеропорт короля Халіда в Ер-Ріяді. Саудівська Аравія її поки не підтвердила.
Єменське угруповання хуситів, яке підтримує Іран, у четвер заявило, що атакувало міжнародний аеропорт імені короля Халіда в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді балістичною ракетою. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як Саудівська Аравія повідомила, що внаслідок атаки на цей самий аеропорт, здійсненої в середині тижня, загинула одна людина.
Саудівська Аравія поки не підтвердила заяву про нову атаку.
Доповнення
Напередодні хусити попередили авіакомпанії про небезпеку польотів над Саудівською Аравією через атаки на Ємен. Заява не поширюється на Мекку та Медіну.
Днями Саудівська Аравія закликала Європу надати військову допомогу в боротьбі з хуситами.
Згодом президент Ємену Рашад аль Алімі оголосив про початок масштабної військової операції проти хуситів, яких підтримує Іран.
Пізніше агентство Reuters повідомило, що Сили уряду Ємену за підтримки Саудівської Аравії захопили позиції біля протоки Баб-ель-Мандеб.