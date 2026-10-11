Хусити знову попередили про загрозу для саудівських аеропортів після смертоносної атаки на Ер-Ріяд
Київ • УНН
Хусити попередили авіакомпанії та мандрівників про небезпеку саудівських аеропортів після атаки на Ер-Ріяд. Загинули 12 людей.
У неділю єменські хусити попередили авіакомпанії, мандрівників та працівників аеропортів, щоб вони трималися подалі від саудівських аеропортів. Це сталося наступного дня після нападу на міжнародний аеропорт Ер-Ріяда, внаслідок якого загинуло 12 людей, а понад 300 отримали поранення, передає УНН із посиланням на Reuters.
Ця атака стала найбільш смертоносною подією такого роду в Королівстві за понад десять років і відбулася на тлі ескалації бойових дій між підтримуваними Іраном хуситами та урядовими військами Ємену, що мають підтримку Саудівської Аравії.
"Ми знову застерігаємо всі авіакомпанії, фахівців, співробітників, робітників і мандрівників від використання аеропортів та повітряного простору Саудівської Аравії, оскільки вони вразливі до атак і стали театром бойових дій для наших сил (за винятком аеропортів у священних містах Мецці та Медині)", — йдеться у повідомленні хуситів у соцмережі X.
"Ми закликаємо всіх серйозно поставитися до наших попереджень; Саудівська Аравія несе відповідальність за будь-які випадки невдалого перехоплення".
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Останніми тижнями Саудівська Аравія посилила свою військову участь у конфлікті в Ємені, завдаючи ударів по хуситах і підтримуючи контрнаступ урядових військ після того, як минулого місяця це угруповання захопило стратегічні території вздовж узбережжя Червоного моря.
У неділю контрольоване хуситами міністерство закордонних справ Ємену заявило, що подальші військові дії Саудівської Аравії в Ємені викличуть потужнішу відповідь, додавши, що їхні дії ґрунтуватимуться на принципі взаємності.
"Якщо саудівський ворог не припинить агресію та втручання у справи Ємену, на нас чекає ще гірше — якщо на те буде воля Божа", — йдеться у заяві міністерства, яку оприлюднив телеканал "Аль-Масіра", підконтрольний хуситам.
Президент Дональд Трамп заявив у суботу, що Сполучені Штати розглядають можливість приєднатися до ударів Саудівської Аравії по хуситах у цьому конфлікті, який є продовженням ширшої війни проти Ірану, розпочатої США та Ізраїлем у лютому.
Коаліція під проводом Саудівської Аравії повідомила в суботу, що снаряд також упав поблизу міжнародного аеропорту імені короля Фахда в Даммамі (Східна провінція Королівства). Крім того, у неділю коаліція заявила про перехоплення безпілотника в цьому регіоні.
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