Нафта Brent подешевшала після п’ятимісячного максимуму - що посприяло

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У вівторок ціни на нафту дещо знизилися після досягнення п'ятимісячного максимуму. Це сталося на тлі того, як учасники ринку оцінювали зустріч президента Ірану з головнокомандувачем армії Пакистану (який відіграє ключову роль посередника між Іраном і США) у поєднанні з триваючими атаками хуситів на інфраструктуру Саудівської Аравії та повідомленнями про напади на судна в Перській затоці, передає УНН із посиланням на Reuters.

Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 76 центів (0,69%) — до 108,79 долара за барель. Раніше в ході торгів ціна контракту з найближчим терміном виконання сягала 111,99 долара, що стало найвищим показником за останні п'ять місяців.

Листопадовий контракт на американську нафту марки WTI (West Texas Intermediate), термін дії якого сплив у вівторок, подешевшав на 1,87 долара (1,8%) — до 101,79 долара. Це нижче за внутрішньоденний максимум у 110,48 долара — найвищий рівень для найближчого контракту з квітня. Грудневий контракт, за яким наразі ведеться активніша торгівля, знизився в ціні на 72 центи — до 97,82 долара за барель.

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Як повідомило у вівторок іранське видання Nournews, президент Ірану Масуд Пезешкіан під час зустрічі в Тегерані з головнокомандувачем армії Пакистану, фельдмаршалом Асімом Муніром, обговорив посередницькі зусилля та ситуацію в регіоні.

Раніше, у червні, завдяки посередництву Пакистану було підписано тимчасову мирну угоду. Однак уже за кілька тижнів вона фактично втратила чинність на тлі нового витка протистояння між Іраном і США.

Переговори в Тегерані відбуваються на тлі триваючих атак з боку єменських хуситів, яких підтримує Іран. У понеділок вони заявили про здійснення низки нападів на енергетичні, аеропортові та військові об'єкти в Саудівській Аравії, зокрема на підприємство компанії Aramco в місті Янбу, нафтородовище Шайба, а також на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді та аеропорт Абха.

Влада Саудівської Аравії не підтвердила ці заяви хуситів, а агентство Reuters не змогло перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

"Ціни на нафту залишаються на високому рівні... Це свідчить про те, що ринок закладає в ціну значну ризикову премію, зважаючи на волатильність ситуації", — зазначили аналітики ING у своєму огляді у вівторок. За повідомленнями, протягом двох тижнів було здійснено напади щонайменше на 18 суден; це підтримує "премію за ризик" на високому рівні, зазначила в огляді в понеділок компанія Kpler, що займається відстеженням морських перевезень.

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Також у понеділок хусити здійснили напад на тренувальний табір урядових сил безпеки в єменській провінції Шабва, внаслідок чого 58 осіб загинули, а понад 200 отримали поранення.

Відновлення нападів посилило побоювання щодо регіональної стабільності та вказало на постійні ризики для постачання енергоносіїв із цього регіону, що утримує ціни на нафту на рівні вище 100 доларів за барель.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що він "сповнений рішучості завершити ліквідацію іранського режиму"; у неділю він обговорив це питання з президентом США Дональдом Трампом.