Нафта підскочила до 5-місячного максимуму через ситуацію на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли 20 жовтня, при цьому Brent коливається близько п'ятимісячного максимуму, на тлі того, як трейдери враховують геополітичний ризик, пов'язаний із атаками хуситів на саудівську інфраструктуру та повідомленнями про атаки суден у Перській затоці. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 52 центи, або на 0,47%, до 110,07 долара за барель до 06:28 GMT (09:28 за Києвом), після того, як на попередній сесії піднялися до 110,70 долара за барель, досягнувши свого максимуму з 20 травня.

Контракт на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) з постачанням у листопаді, термін дії якого спливає у вівторок, зріс на 0,36% до 104,03 долара. Активніший грудневий контракт подорожчав на 26 центів, або на 0,26%, до 98,80 долара.

"Ціни на нафту залишаються стабільно високими... Це говорить про те, що ринок закладає значну премію за ризик з огляду на волатильність ситуації", - ідеться у записці аналітиків ING, опублікованій у вівторок.

"Однак, якщо поставки триватимуть безперешкодно, попри геополітичну обстановку, премія за ризик, імовірно, поступово знижуватиметься. Поки що жодних ознак цього немає", - сказано у записці.

За два тижні було здійснено не менше 18 атак на судна, що зберігає премію за ризик незмінною, йдеться в записці компанії Kpler, що займається відстеженням суден, опублікованій у понеділок.

Єменські хусити, які підтримує Іран, заявили в понеділок, що вони здійснили кілька атак на саудівські енергетичні, аеропортові та військові об'єкти, такі як об'єкт Aramco в Янбу, нафтове родовище Шайба, міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді та аеропорт Абхі. Влада Саудівської Аравії не відразу підтвердила ці заяви.

Також у понеділок внаслідок атаки хуситів на тренувальний табір урядових сил безпеки в єменській провінції Шабва загинули 58 людей, понад 200 отримали поранення.

Відновлення атак посилило побоювання з приводу регіональної стабільності і підкреслило ризики для постачання енергоносіїв з регіону, що зберігаються, утримуючи ціни на нафту вище 100 доларів за барель.

У США, згідно з попереднім опитуванням Reuters, проведеним у понеділок, очікувалося, що запаси нафти скоротяться за тиждень разом із запасами нафтопродуктів.

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю видав указ, який скасовує ключові пов'язані з росією санкції та тарифи США, включаючи мита на товари та штрафи за закупівлю енергоносіїв. Однак у суботу Трамп заявив, що ще не оголосив остаточного рішення щодо цього питання, а держсекретар США Марко Рубіо сказав, що чиновникам потрібно більше часу для оцінки ситуації.

Видобуток нафти в росії у вересні збільшився на 65 000 барелів на добу до 8,43 млн барелів на добу, але залишився приблизно на 870 000 барелів на добу нижчим, ніж роком раніше, повідомило минулого тижня Міжнародне енергетичне агентство.

"Хоча перспектива додаткових поставок російського дизельного палива дає деяке теоретичне полегшення, трейдери, схоже, набагато більше зосереджені на ризикові подальшого пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні Перської затоки, що зберігається", - сказав Тім Вотерер, головний аналітик KCM Trade.

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