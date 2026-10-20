Нефть подскочила до 5-месячного максимума из-за ситуации на Ближнем Востоке

$45.000.1450.530.03
ukenru
Эксклюзив
13:26 • 106 просмотра
ФПУ требует пересмотра закона о безопасности работников на рабочем месте: что может изменить президентское вето
13:15 • 804 просмотра
Буданов заявил о тяжёлых переговорах ради мира и опроверг захват Доброполья
Эксклюзив
13:08 • 2194 просмотра
Можно ли уволиться с военной службы, находясь в СЗЧ, и какие есть нюансы: объяснение юриста
13:01 • 824 просмотра
Рубио заверил Зеленского: Трамп не отдавал приказов, чтобы причинить вред Украине - Axios
12:40 • 4892 просмотра
Красное полярное сияние заметили над "Вернадским", а в кадр также попали две соседние галактикиPhoto
12:15 • 9922 просмотра
От беременности до первого дня рождения — какие выплаты можно получить и как подать заявлениеPhoto
Эксклюзив
10:25 • 13472 просмотра
Встреча США, россии и Китая не решит судьбу Украины, но создаст опасный прецедент - политолог
07:45 • 21126 просмотра
ЕС ищет ещё €70 млрд для Украины: Euronews узнал о вариантах
20 октября, 06:49 • 21125 просмотра
Зеленский провёл "предметный" разговор с Рубио - говорили о противобаллистике, предупреждении и Starlink
20 октября, 06:46 • 18099 просмотра
Южная Корея отзовет дополнительный персонал посольства из-за пленных КНДР - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
5м/с
57%
760мм
Популярные новости
США больше не участвуют в обороне Украины — Мерц20 октября, 04:15 • 27517 просмотра
Как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой: действенные способы сэкономить на платежах20 октября, 06:17 • 28180 просмотра
Тренды осени: что носят на улицах Киева в 2026 годуPhoto07:38 • 25284 просмотра
Сокращение бронирования: правительственная инициатива может дорого обойтись Украине10:17 • 16294 просмотра
От Полтавщины до Луцка — варианты коротких путешествий по УкраинеPhoto10:39 • 12994 просмотра
публикации
Можно ли уволиться с военной службы, находясь в СЗЧ, и какие есть нюансы: объяснение юриста
Эксклюзив
13:08 • 2192 просмотра
От беременности до первого дня рождения — какие выплаты можно получить и как подать заявлениеPhoto12:15 • 9920 просмотра
Гран-при F1 в Остине: расписание уик-энда и расстановка сил в чемпионатеPhotoVideo12:13 • 8474 просмотра
От Полтавщины до Луцка — варианты коротких путешествий по УкраинеPhoto10:39 • 13076 просмотра
Сокращение бронирования: правительственная инициатива может дорого обойтись Украине10:17 • 16378 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Йонас Гар Стере
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Япония
Норвегия
Китай
Реклама
УНН Lite
Красное полярное сияние заметили над "Вернадским", а в кадр также попали две соседние галактикиPhoto12:40 • 4902 просмотра
Гран-при F1 в Остине: расписание уик-энда и расстановка сил в чемпионатеPhotoVideo12:13 • 8488 просмотра
Покинул расположение сборной Португалии — Роналду оштрафовали на 255 евро и дисквалифицировали на 30 дней19 октября, 20:02 • 46526 просмотра
Чёрный медведь "заглянул" в библиотеку в США — полакомился закусками и съел банку мёда19 октября, 17:50 • 40700 просмотра
"Каждый день буду скучать" — Ариана Гранде скорбит по 17-летней собаке КокоPhoto19 октября, 16:45 • 38791 просмотра
Актуальное
Отопление
Старлинк
MIM-104 Patriot
Truth Social
Фильм

Нефть подскочила до 5-месячного максимума из-за ситуации на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 4398 просмотра

Цены на нефть выросли из-за атак хуситов и рисков для поставок из Персидского залива. Brent торговался около 110 долларов за баррель.

Нефть подскочила до 5-месячного максимума из-за ситуации на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли 20 октября, при этом Brent колеблется возле пятимесячного максимума на фоне того, как трейдеры учитывают геополитический риск, связанный с атаками хуситов на саудовскую инфраструктуру и сообщениями об атаках на суда в Персидском заливе. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 52 цента, или на 0,47%, до 110,07 доллара за баррель к 06:28 GMT (09:28 по Киеву), после того как на предыдущей сессии поднялись до 110,70 доллара за баррель, достигнув максимума с 20 мая.

Контракт на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ноябре, срок действия которого истекает во вторник, вырос на 0,36% — до 104,03 доллара. Более активно торгуемый декабрьский контракт подорожал на 26 центов, или на 0,26%, до 98,80 доллара.

"Цены на нефть остаются стабильно высокими... Это говорит о том, что рынок закладывает значительную премию за риск с учетом волатильности ситуации", — говорится в записке аналитиков ING, опубликованной во вторник.

"Однако, если поставки будут продолжаться беспрепятственно, несмотря на геополитическую обстановку, премия за риск, вероятно, будет постепенно снижаться. Пока же никаких признаков этого нет", — говорится в записке.

За две недели было совершено не менее 18 атак на суда, что сохраняет премию за риск неизменной, говорится в записке компании Kpler, занимающейся отслеживанием судов, опубликованной в понедельник.

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили в понедельник, что совершили несколько атак на саудовские энергетические, аэропортовые и военные объекты, такие как объект Aramco в Янбу, нефтяное месторождение Шайба, международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и аэропорт Абха. Власти Саудовской Аравии не сразу подтвердили эти заявления.

Также в понедельник в результате атаки хуситов на тренировочный лагерь правительственных сил безопасности в йеменской провинции Шабва погибли 58 человек, более 200 получили ранения.

Возобновление атак усилило опасения по поводу региональной стабильности и подчеркнуло сохраняющиеся риски для поставок энергоносителей из региона, удерживая цены на нефть выше 100 долларов за баррель.

В США, согласно предварительному опросу Reuters, проведенному в понедельник, ожидалось, что запасы нефти сократятся за неделю вместе с запасами нефтепродуктов.

Президент США Дональд Трамп в пятницу издал указ, отменяющий ключевые связанные с Россией санкции и тарифы США, включая пошлины на товары и штрафы за закупку энергоносителей. Однако в субботу Трамп заявил, что еще не объявил окончательного решения по этому вопросу, а госсекретарь США Марко Рубио сказал, что чиновникам нужно больше времени для оценки ситуации.

Добыча нефти в россии в сентябре увеличилась на 65 000 баррелей в сутки — до 8,43 млн баррелей в сутки, но оставалась примерно на 870 000 баррелей в сутки ниже, чем годом ранее, сообщило на прошлой неделе Международное энергетическое агентство.

"Хотя перспектива дополнительных поставок российского дизельного топлива дает некоторое теоретическое облегчение, трейдеры, похоже, гораздо больше сосредоточены на сохраняющемся риске дальнейшего повреждения энергетической инфраструктуры в регионе Персидского залива", — сказал Тим Уотерер, главный аналитик KCM Trade.

Рубио после отката санкций США объяснил, приемлема ли теперь покупка нефти рф19.10.26, 12:12 • 5742 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Тарифы
Санкции
Марко Рубио
Эр-Рияд
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Иран
Йемен