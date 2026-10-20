Нефть подскочила до 5-месячного максимума из-за ситуации на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли 20 октября, при этом Brent колеблется возле пятимесячного максимума на фоне того, как трейдеры учитывают геополитический риск, связанный с атаками хуситов на саудовскую инфраструктуру и сообщениями об атаках на суда в Персидском заливе. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 52 цента, или на 0,47%, до 110,07 доллара за баррель к 06:28 GMT (09:28 по Киеву), после того как на предыдущей сессии поднялись до 110,70 доллара за баррель, достигнув максимума с 20 мая.

Контракт на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ноябре, срок действия которого истекает во вторник, вырос на 0,36% — до 104,03 доллара. Более активно торгуемый декабрьский контракт подорожал на 26 центов, или на 0,26%, до 98,80 доллара.

"Цены на нефть остаются стабильно высокими... Это говорит о том, что рынок закладывает значительную премию за риск с учетом волатильности ситуации", — говорится в записке аналитиков ING, опубликованной во вторник.

"Однако, если поставки будут продолжаться беспрепятственно, несмотря на геополитическую обстановку, премия за риск, вероятно, будет постепенно снижаться. Пока же никаких признаков этого нет", — говорится в записке.

За две недели было совершено не менее 18 атак на суда, что сохраняет премию за риск неизменной, говорится в записке компании Kpler, занимающейся отслеживанием судов, опубликованной в понедельник.

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили в понедельник, что совершили несколько атак на саудовские энергетические, аэропортовые и военные объекты, такие как объект Aramco в Янбу, нефтяное месторождение Шайба, международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и аэропорт Абха. Власти Саудовской Аравии не сразу подтвердили эти заявления.

Также в понедельник в результате атаки хуситов на тренировочный лагерь правительственных сил безопасности в йеменской провинции Шабва погибли 58 человек, более 200 получили ранения.

Возобновление атак усилило опасения по поводу региональной стабильности и подчеркнуло сохраняющиеся риски для поставок энергоносителей из региона, удерживая цены на нефть выше 100 долларов за баррель.

В США, согласно предварительному опросу Reuters, проведенному в понедельник, ожидалось, что запасы нефти сократятся за неделю вместе с запасами нефтепродуктов.

Президент США Дональд Трамп в пятницу издал указ, отменяющий ключевые связанные с Россией санкции и тарифы США, включая пошлины на товары и штрафы за закупку энергоносителей. Однако в субботу Трамп заявил, что еще не объявил окончательного решения по этому вопросу, а госсекретарь США Марко Рубио сказал, что чиновникам нужно больше времени для оценки ситуации.

Добыча нефти в россии в сентябре увеличилась на 65 000 баррелей в сутки — до 8,43 млн баррелей в сутки, но оставалась примерно на 870 000 баррелей в сутки ниже, чем годом ранее, сообщило на прошлой неделе Международное энергетическое агентство.

"Хотя перспектива дополнительных поставок российского дизельного топлива дает некоторое теоретическое облегчение, трейдеры, похоже, гораздо больше сосредоточены на сохраняющемся риске дальнейшего повреждения энергетической инфраструктуры в регионе Персидского залива", — сказал Тим Уотерер, главный аналитик KCM Trade.

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