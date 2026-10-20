Нефть Brent подешевела после пятимесячного максимума — что этому способствовало

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Во вторник цены на нефть несколько снизились после достижения пятимесячного максимума. Это произошло на фоне того, как участники рынка оценивали встречу президента Ирана с главнокомандующим армией Пакистана (который играет ключевую посредническую роль между Ираном и США) в сочетании с продолжающимися атаками хуситов на инфраструктуру Саудовской Аравии и сообщениями о нападениях на суда в Персидском заливе, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 76 центов (0,69%) — до 108,79 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цена контракта с ближайшим сроком исполнения достигала 111,99 доллара, что стало самым высоким показателем за последние пять месяцев.

Ноябрьский контракт на американскую нефть марки WTI (West Texas Intermediate), срок действия которого истек во вторник, подешевел на 1,87 доллара (1,8%) — до 101,79 доллара. Это ниже внутридневного максимума в 110,48 доллара — самого высокого уровня для ближайшего контракта с апреля. Декабрьский контракт, по которому сейчас ведется более активная торговля, снизился в цене на 72 цента — до 97,82 доллара за баррель.

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Как сообщило во вторник иранское издание Nournews, президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Тегеране с главнокомандующим армией Пакистана, фельдмаршалом Асимом Муниром, обсудил посреднические усилия и ситуацию в регионе.

Ранее, в июне, благодаря посредничеству Пакистана было подписано временное мирное соглашение. Однако уже через несколько недель оно фактически утратило силу на фоне нового витка противостояния между Ираном и США.

Переговоры в Тегеране проходят на фоне продолжающихся атак со стороны йеменских хуситов, которых поддерживает Иран. В понедельник они заявили о совершении серии нападений на энергетические, аэропортовые и военные объекты в Саудовской Аравии, в частности на предприятие компании Aramco в городе Янбу, нефтяное месторождение Шайба, а также на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и аэропорт Абха.

Власти Саудовской Аравии не подтвердили эти заявления хуситов, а агентство Reuters не смогло проверить эту информацию из независимых источников.

"Цены на нефть остаются на высоком уровне... Это свидетельствует о том, что рынок закладывает в цену значительную премию за риск, учитывая волатильность ситуации", — отметили аналитики ING в своем обзоре во вторник. По сообщениям, в течение двух недель были совершены нападения как минимум на 18 судов; это удерживает "премию за риск" на высоком уровне, отметила в обзоре в понедельник компания Kpler, занимающаяся отслеживанием морских перевозок.

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Также в понедельник хуситы совершили нападение на тренировочный лагерь правительственных сил безопасности в йеменской провинции Шабва, в результате чего 58 человек погибли, а более 200 получили ранения.

Возобновление нападений усилило опасения относительно региональной стабильности и указало на постоянные риски для поставок энергоносителей из этого региона, что удерживает цены на нефть на уровне выше 100 долларов за баррель.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он "полон решимости завершить ликвидацию иранского режима"; в воскресенье он обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.