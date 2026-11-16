У Ємені союзники Саудівської Аравії відступили під натиском хуситів, Іран атакував Бахрейн

Підтримувані Саудівською Аравією урядові сили Ємену відступили від стратегічної Баб-ель-Мандебської протоки до портового міста Аден на тлі наступу хуситів. Одночасно Іран атакував безпілотниками Бахрейн, де розташована штаб-квартира П'ятого флоту США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Єменські військові заявили, що змушені перегрупувати сили для оборони Адена, який виконує функції тимчасової столиці міжнародно визнаного уряду.

Відступ став серйозною невдачею шеститижневого контрнаступу, метою якого було витіснення підтримуваних Іраном хуситів із району Баб-ель-Мандебської протоки. Цей морський шлях має стратегічне значення для міжнародної торгівлі та транспортування нафти.

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Паралельно Іран здійснив атаку безпілотниками на об'єкти в Бахрейні. Влада країни повідомила про перехоплення іранських дронів.

Також іранські військові заявили про пожежі на 2 суднах в Ормузькій протоці.

Загострення відбувається на тлі затяжного конфлікту між США та Іраном. За оцінкою Reuters, нові атаки можуть посилити тиск на президента Дональда Трампа щодо дипломатичного врегулювання.

Попри зниження інтенсивності бойових дій порівняно з початком конфлікту, переговори залишаються заблокованими, а перспективи завершення протистояння невизначеними.

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