В Йемене союзники Саудовской Аравии отступили под натиском хуситов, Иран атаковал Бахрейн

Поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные силы Йемена отступили от стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива к портовому городу Адену на фоне наступления хуситов. Одновременно Иран атаковал беспилотниками Бахрейн, где расположена штаб-квартира Пятого флота США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Йеменские военные заявили, что вынуждены перегруппировать силы для обороны Адена, который выполняет функции временной столицы международно признанного правительства.

Отступление стало серьезной неудачей шестинедельного контрнаступления, целью которого было вытеснение поддерживаемых Ираном хуситов из района Баб-эль-Мандебского пролива. Этот морской путь имеет стратегическое значение для международной торговли и транспортировки нефти.

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Параллельно Иран осуществил атаку беспилотниками на объекты в Бахрейне. Власти страны сообщили о перехвате иранских дронов.

Также иранские военные заявили о пожарах на 2 судах в Ормузском проливе.

Обострение происходит на фоне затяжного конфликта между США и Ираном. По оценке Reuters, новые атаки могут усилить давление на президента Дональда Трампа в вопросе дипломатического урегулирования.

Несмотря на снижение интенсивности боевых действий по сравнению с началом конфликта, переговоры остаются заблокированными, а перспективы завершения противостояния неопределенными.

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