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Військовий США звинуватив командування в ігноруванні попереджень перед смертельною атакою Ірану в Кувейті

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Майор Стівен Рамсботтом звинуватив командування США в ігноруванні слабкого захисту об’єкта в Кувейті. Після атаки загинули 6 військових.

Військовий США звинуватив командування в ігноруванні попереджень перед смертельною атакою Ірану в Кувейті

Майор армії США Стівен Рамсботтом звинуватив американське військове керівництво в ігноруванні попереджень про недостатній захист військового об'єкта в Кувейті. На початку війни з Іраном удар безпілотника по цьому об'єкту забрав життя 6 американських військовослужбовців. Про це повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі

Рамсботтом, який вижив після атаки, подав до Конгресу скаргу викривача. Він стверджує, що командування знало про слабкі укріплення та недостатню протидронову оборону, але не вжило необхідних заходів.

За його словами, на об'єкті в порту Шуайба також не було лікаря та стаціонарного медичного пункту, а для евакуації поранених передбачили лише 1 автомобіль швидкої допомоги.

У Конгресі вимагають пояснень від Пентагону

Я вважаю, що це тактичний провал армії, нашого керівництва і мене самого. Ми просто погано все спланували, і маємо засвоїти цей урок

– заявив майор в ефірі 60 Minutes.

Після ознайомлення зі скаргою сенатор-демократ Річард Блюменталь 15 листопада звернувся до глави Пентагону Піта Гегсета з вимогою провести закритий брифінг і надати всі оцінки захищеності військових у порту Шуайба.

Сенатор наголосив, що родини 6 загиблих, поранені військові та американське суспільство заслуговують на прозоре розслідування й відповідальність посадовців.

Трамп оцінив імовірність нової військової операції проти Ірану та заявив про підтримку морської блокади арабськими країнами10.11.26, 03:16 • 12487 переглядiв

Степан Гафтко

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