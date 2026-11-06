Іран передав США ядерну пропозицію із сімома вимогами - Reuters

Іран направив Сполученим Штатам ядерну пропозицію через Катар, яка обговорюватиметься лише після того, як Вашингтон виконає сім вимог Тегерана. Про це повідомив агентству Reuters у четвер, 5 листопада, високопоставлений іранський чиновник, пише УНН.

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Чиновник, який говорив за умов анонімності, сказав, що США розглядають пропозицію, але відмовився надати додаткові подробиці.

Посередники активізували зусилля щодо припинення війни між Іраном та Сполученими Штатами на тлі побоювань, що вона може поновитися після проміжних виборів у США. У вівторок Трамп відмовився виключити відновлення бойових дій після голосування, а Іран планує більш масштабні заходи у відповідь у разі відновлення війни, вказує видання.

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Раніше у четвер, під час візиту до росії, головний представник Ірану з питань безпеки Мохсен Резаї заявив: "З питання дипломатії ми висунули американцям сім умов. Поки вони не виконають наші сім умов, ми не відкриємо Ормузьку протоку і не вестимемо переговори".

Іран вимагає відміни санкцій США, розблокування заморожених іранських активів і військових репарацій, серед інших умов, тоді як Вашингтон заявив, що ядерні питання мають бути частиною будь-яких початкових переговорів.

США та Ізраїль атакували Іран 28 лютого, і Іран відповів ударами по Ізраїлю та країнам Перської затоки, на території яких розташовані американські бази. Конфлікт також спалахнув у Лівані між "Хезболлою" та Ізраїлем, що підтримується Іраном, а зовсім недавно поширився на Ємен, звідки підтримувані Іраном хусити завдавали ударів по енергетичних об'єктах, аеропортах та інших цілях у Саудівській Аравії.

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