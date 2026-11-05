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Економіст (журнал)

Нафта дорожчає на тлі невизначеності щодо війни з Іраном

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Ціна Brent зросла до $97,56 після падіння на понад 8% днем раніше. Ринки оцінюють вплив виборів США та перспективи війни з Іраном.

Нафта дорожчає на тлі невизначеності щодо війни з Іраном

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли майже на 3 долари у четвер, 5 листопада, на тлі того, як інвестори оцінювали подальший перебіг американо-ізраїльської війни з Іраном після того, як Республіканська партія президента США Дональда Трампа зазнала серйозних втрат на проміжних виборах цього тижня. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Станом на 14:17 GMT (16:17 за Києвом) ф'ючерси на Brent подорожчали на 2,94 долара, або на 3,11%, до 97,56 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 1,73 долара, або на 1,96%, до 89,85 долара.

"Ситуація на Близькому Сході все ще не вирішена, і тому в поточний момент спостерігається деяке помірне відновлення цін", - сказав Джованні Стауново, аналітик із сировинних товарів в UBS.

Обидві ціни впали більш ніж на 8% на попередній сесії, досягнувши найнижчого рівня з 31 серпня.

Конфлікт з Іраном, який Трамп розпочав разом із Ізраїлем у лютому, і викликане цим підвищення цін на паливо для американських споживачів стали основними причинами невдоволення виборців у вівторок, коли республіканці зазнали нищівної поразки, зазначає видання.

Трамп визнав вплив війни з Іраном і цін на пальне на поразку на виборах у Конгрес04.11.26, 11:51 • 5896 переглядiв

"Ринки оцінюють вплив проміжних виборів на подальші кроки Дональда Трампа щодо війни з Іраном, закладаючи в ціни більшу ймовірність її закінчення", - сказала Джун Го, старший аналітик з нафти в Sparta Commodities.

"Однак попереду очікується ще більша волатильність, на тлі того, як шлях до повноцінної дипломатії для припинення війни все ще сповнений невідомих факторів, а глобальні стратегічні резерви сильно виснажилися", - додала вона.

Що кажуть аналітики

Аналітики зазначають, що до початку роботи нового Конгресу, який контролюватимуть демократи, у січні зберігається невизначеність.

У своєму звіті Citi зазначила побоювання, що після проміжних виборів Білий дім може зосередитись на своїх виконавчих повноваженнях у зовнішній політиці та потенційно загострити конфлікт із Іраном.

Eurasia Group знизила свою оцінку ймовірності поновлення ударів США по Ірану з 65% до 60%, але також зменшила ймовірність укладання угоди з 20%, оскільки Іран твердо стоїть на своїх вимогах, а Трамп навряд чи прийме умови, які будуть розцінені як поразка. Імовірність продовження протистояння було підвищено з 15% до 30%.

Попри недавнє падіння цін на нафту, ескалація, ймовірно, призведе до різкішого зростання цін на нафту марки Brent до діапазону від 110 до 125 доларів за барель, йдеться у записці Eurasia Group.

Тим часом, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в окремих телефонних розмовах зі своїми саудівськими та катарськими колегами обговорив останні досягнення у дипломатичних зусиллях, спрямованих на встановлення стабільності в регіоні, повідомило іранське Міністерство закордонних справ.

У четвер Корпус вартових ісламської революції Ірану повідомив, що два нафтові танкери і буксир спалахнули в результаті окремих інцидентів після спроби використання несанкціонованих маршрутів через Ормузьку протоку.

На думку аналітиків, постачання нафти через цей ключовий водний шлях для більшості поставок нафти до Перської затоки відновилося майже до довоєнного рівня, хоча й ціною великих втрат.

Венс звинуватив війну з Іраном у "втраті Конгресу" республіканцями - що віщують ці заяви04.11.26, 20:00 • 6026 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Вибори в США
Brent
Ізраїль
Республіканська партія США
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Катар
Сполучені Штати Америки
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